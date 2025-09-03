¿Quién fue la primera selección del Draft de la NFL en 2025?

El Draft de la NFL 2025 tuvo varios protagonista, pero principalmente a Cam Ward, un mariscal de campo que se convirtió en la primera selección global y que llega a la prestigiosa competición con la misión de transformar a los Tennessee Titans.

De apenas 24 años, el jugador de origen texano ya tiene una historia personal y deportiva que explica por qué es una de las grandes promesas del deporte estadounidense.

De hecho, el nuevo activo de los Titans pasó de ser un prospecto ignorado en la secundaria al máximo pick de todo el draft gracias a su talento, perseverancia y capacidad de superación. Claramente, su historia es un recordatorio de que el camino al éxito en el profesionalismo no siempre sigue la ruta convencional.

Tennessee Titans select quarterback Cam Ward with the first pick of the 2025 NFL Draft https://t.co/e1IaGMxOXp pic.twitter.com/H91wN4K4bc — CNN (@CNN) April 25, 2025

Heredó de sus padres la pasión por el deporte

Cameron Ward nació el 25 de mayo de 2002 en West Columbia, Texas, en el seno de una familia profundamente ligada al deporte.

Su padre, Calvin, jugaba al fútbol americano, mientras que su madre, Patrice, fue entrenadora de baloncesto en la escuela secundaria durante casi 25 años. Semejantes influencias marcaron el camino de Cam y de sus tres hermanos, quienes crecieron rodeados de la disciplina y la cultura que hoy lo caracterizan.

Atleta desde la secundaria

Durante su etapa en la Columbia High School, Ward practicó baloncesto, béisbol y fútbol americano a un alto nivel, mostrando un perfil atlético diverso, aunque, paradójicamente, sin resaltar mediáticamente en el emparrillado, ya que el sistema ofensivo de su escuela limitaba su exposición, por lo que salió de la secundaria sin estrellas de reclutamiento y sin figurar dentro de las principales plataformas de prospectos.

En lugar de ser considerado un fenómeno, el actual quarterback de los Titans ingresó al fútbol universitario como un recluta desconocido, lo que hizo más notable aún su ascenso hasta erigirse en el número uno del draft.

¿Qué tanto destacó en la NCAA?

Cam inició su carrera universitaria en el programa de Incarnate Word Cardinals, donde rápidamente llamó la atención, al ser nombrado mariscal de campo titular desde su primer año, temporada que se disputó en la primavera debido a la pandemia del COVID-19.

Eso sí, su rendimiento resultó tan sobresaliente que recibió el premio Jerry Rice, otorgado al estudiante de primer año más destacado del Campeonato de Fútbol Americano de la División I de la NCAA. Una distinción que significó el comienzo de una trayectoria ascendente, que lo empujó convertirse en una de las mayores "perlas" de la nación.

¿Por qué postergó un año su ida al Draft de la NFL?

Tras cambiarse de centro de estudios y brillar en Washington State, previo a considerar presentarse al draft de 2024, Ward decidió utilizar su elegibilidad restante para transferirse de nuevo, pero a los Miami Hurricanes; decisión estratégica que elevó mucho su perfil.

Miami terminó decimotercero en la clasificación final de su conferencia en aquel ejercicio, quedando fuera de los playoffs. No obstante, Ward resultó electo Jugador del Año en su segmento, aunado a recibir los prestigiosos galardones Davey O'Brien y Manning Award como mejor mariscal de campo.

Incluso, terminó cuarto en la votación del Trofeo Heisman, consolidando su estatus de estrella universitaria y proyectándose como futuro rostro de una franquicia de NFL.

¿Tiene rival en la titularidad de los Titans?

Ya convertido en la primera selección del draft 2025, Ward aterrizó en Tennessee con grandes expectativas, aunque no tendrá el camino despejado hacia la titularidad, motivado a que competirá con Will Levis, de 26 años y elegido en la segunda ronda del 2023.

Levis mostró destellos interesantes en sus dos cursos iniciales en la National Football League, así que se augura una dura batalla, sana, dentro de los Titans.

Claro está, dicha competencia puede convertirse en una oportunidad única de crecimiento deportivo, anímico y personal para Cam Ward.