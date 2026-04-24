¿Qué significa que George Pickens firme la etiqueta de jugador franquicia con los Cowboys?

Los Dallas Cowboys continúan definiendo el futuro de una de sus principales armas ofensivas. De hecho, luego de confirmar que no avanzarán por ahora en negociaciones para un contrato a largo plazo, la mediática organización texana logró que George Pickens firme la oferta correspondiente a la etiqueta de jugador franquicia, asegurando su permanencia para el 2026.

Con esta decisión, el cotizado receptor abierto percibirá un salario garantizado de 27.3 millones de dólares durante la venidera campaña, aunado a quedar obligado a presentarse tanto al minicampamento obligatorio como al entrenamiento de pretemporada. Pues de no hacerlo, podría enfrentar sanciones económicas establecidas por la propia NFL.

Según ESPN, la firma de la etiqueta también habilita un escenario importante: la posibilidad de un eventual intercambio. Hasta antes de formalizar el pacto, Pickens estaba inhabilitado para ser incluido en negociaciones de traspaso; sin embargo, distintos reportes indican que actualmente no existen conversaciones activas entre Dallas y otras escuadras interesadas.

#Cowboys WR George Pickens is now under contract for one year and $27.3M fully guaranteed. He'll play it out with the chance to cash in during the 2027 offseason. https://t.co/Czb4r9wTvz — Ian Rapoport (@RapSheet) April 23, 2026

La decisión llega apenas un día después de que Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, comunicara públicamente que la organización en cuestión no tiene previsto abrir conversaciones contractuales inmediatas con el entorno del jugador. Dallas considera que aún es temprano para comprometerse con una extensión millonaria, en especial teniendo en cuenta que el incluido en el Pro Bowl de 2025 recién inicia su segunda zafra dentro del equipo.

Desde la directiva valoran el impacto que el wide receiver de 25 años tuvo desde su adquisición. No en vano, Jones destacó a los medios que la joven luminaria superó ampliamente las expectativas iniciales y justificó la inversión realizada por la franquicia cuando fue obtenido mediante un canje; no obstante, la estructura salarial del roster influye directamente en cualquier negociación futura, considerando que los texanos cuentan con contratos de alto valor en posiciones clave, ya que CeeDee Lamb percibe un sueldo cercano a los 34 millones de dólares, mientras que Dak Prescott continúa entre los quarterbacks mejor remunerados de la NFL, con ingresos que rondan los $60.000.000 anuales.

Pickens arribó a Dallas en mayo de 2025 procedente de Pittsburgh Steelers junto a una selección de sexta ronda del draft de 2027. A cambio, los Cowboys enviaron una tercera vuelta del actual draft (2026) y una quinta de 2027. Eso sí, el receptor respondió con la mejor temporada de su carrera, registrando 93 recepciones, 1.429 yardas y nueve touchdowns.

Si el ex Steelers mantiene un rendimiento destacado en 2026, su valor de mercado, sin dudas, se incrementaría considerablemente, así que los Cowboys tendrían la opción de aplicar nuevamente la etiqueta franquicia o negociar una extensión multianual.

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