¿Quién ganó el Super Bowl de 2025 y cómo lo consiguió?

En uno de los juegos más esperados de los últimos años, los Philadelphia Eagles demostraron que son el equipo con mejor ofensiva de la liga, tras derrotar con un soberbio 40-22 a los Kansas City Chiefs, para coronarse por segunda vez en el Super Bowl en su historia en la NFL.

Jalen Hurts demostró que es uno de los mariscales de campo del momento, al completar 17 de 22 pases de anotación, para un total de 221 yardas y dos touchdowns. Su desempeño fue clave para que su equipo levantara el trofeo.

Los Eagles dominaron el cotejo desde la patada inicial, con un ataque eficiente y con una presión alta sobre el mariscal de campo contrario cada vez que les tocaba defender. La defensa de Philadelphia apenas permitió 23 yardas en la primera mitad de los Chiefs.

A.J. Brown fue clave en el triunfo de los Eagles | Kirby Lee-Imagn Images

Una de las claves del compromiso fue limitar el movimiento del estelar mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, quien recibió seis capturas, todas si necesidad de blitz. Uno de los momentos del partidos llegó gracias a una intercepción de Cooper DeJean, otro de los más destacados del compromiso.

Regresó el balón 38 yardas para un pick-six, lo que lo convirtió en el segundo novato en la historia del Super Bowl en lograr la hazaña. Mientras eso sucedía, Hurts seguía manteniendo un ritmo frenético en ofensiva.

El quarterback logró completar 17 de 22 pases y se unió a Saquon Barkley, quien fue importante en el juego terrestre, ayudando al control del cronómetro de juego y la posesión del balón.

¿Quién ganó el MVP del Super Bowl de 2025?

Por su puesto que Hurts tenía que recibir el trofeo tan ansiado del MVP, que ahora lo coloca como uno de los mejores en su posición de toda la NFL. Anotó un touchdown por tierra con 72 yardas en 11 acarreo. Eso hizo que le dieran el prestigioso premio.

Hurts se ha caracterizado en su carrera por ser uno de los mariscales de campo más explosivos y completos, pero también ha tenido liderazgo pese a su juventud. Debutó en la liga en 2020 y ya tiene un MVP de Super Bowl en sus vitrinas.

Con esta actuación, Hurts se recuperó del Super Bowl 2023, en el que los Eagles cayeron precisamente ante los Chiefs con marcador 38-35. En ese compromiso también brilló, con 304 yardas aéreas, 70 terrestres y 4 touchdowns.