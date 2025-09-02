¿Quiénes son los dueños de los equipos NFL?
Tener una franquicia en la NFL no sólo significa tener un patrimonio millonario, sino también un estatus que pocas cosas pueden dar en la sociedad de Estados Unidos. Hay conjuntos que son de propiedad de grupos familiares muy poderosos en Norteamérica.
Por ejemplo, Rob Walton, propietario de los Denver Broncos, figura como el dueño más rico de la NFL, con un patrimonio que está calculado en unos 110 mil millones. Es un ejecutivo que además es dueño de Walmart, entre otras empresas de renombre.
También destaca David Tepper, el dueño de los Carolina Panthers, quien tiene un patrimonio calculado en 21.3 mil millones de dólares. Es un tanto peculiar por su manera de manejar el equipo, estar cerca de los jugadores y mostrar lo ostentoso que es en cada temporada.
Las mujeres también son parte del negocio. Jody Allen es la dueña mayoritaria de los Seattle Seahawks, con una fortuna que alcanzó gracias a ser una de las fundadoras de Microsoft. Se estima que tenga más de 20 mil millones de dólares.
La familia Hunt es el grupo que maneja y preside a los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más poderosas de la liga. Clark Hunt figura como el presidente del equipo y es reconocido por tener mucho peso en las decisiones deportivas de su divisa.
Los Dallas Cowboys, considerada la franquicia más poderosa en cuanto a economía se refiere en la NFL, es propiedad de Jerry Jones, quien es uno de los dueños más polémicos de la liga, ya que funge como propietario, gerente general y presidente de su propio equipo.
Los Jacksonville Jaguars, por su parte, son una divisa que está invirtiendo en un estadio futurista y eso es parte de la idea de su dueño, Shahid Khan, quien es un empresario con una fortuna estimada en 13 mil millones de dólares.
A continuación, el desglose de los equipos y sus dueños:
Equipo
Dueño
Arizona Cardinals
Michael Bidwill
Atlanta Falcons
Arthur Blank
Baltimore Ravens
Steve Bisciotti
Buffalo Bills
Terry Pegula
Carolina Panthers
David Tepper
Chicago Bears
Virginia Halas McCaskey
Cincinnati Bengals
Mike Brown
Cleveland Browns
Jimmy y Dee Haslam
Dallas Cowboys
Jerry Jones
Denver Broncos
Rob Walton
Detroit Lions
Sheila Ford Hamp
Green Bay Packers
Grupo de accionistas
Houston Texans
Janice McNair
Indianapolis Colts
Jim Irsay
Jacksonville Jaguars
Shahid Khan
Kansas City Chiefs
Clark Hunt
Las Vegas Raiders
Mark Davis
Los Angeles Chargers
Dean Spanos
Los Angeles Rams
Stan Kroenke
Miami Dolphins
Stephen M. Ross
Minnesota Vikings
Zygi Wilf
New England Patriots
Robert Kraft
New Orleans Saints
Gayle Benson
New York Giants
John Mara y Steve Tisch
New York Jets
Woody Johnson
Philadelphia Eagles
Jeffrey Lurie
Pittsburgh Steelers
Art Rooney II
San Francisco 49ers
Denise DeBartolo York y John York
Seattle Seahawks
Jody Allen
Tampa Bay Buccaneers
Glazer Family (Bryan, Edward y Joel Glazer)
Tennessee Titans
Amy Adams Strunk
Washington Commanders
Daniel Snyder
Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira