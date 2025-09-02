¿Quiénes son los dueños de los equipos NFL?

Tener una franquicia en la NFL no sólo significa tener un patrimonio millonario, sino también un estatus que pocas cosas pueden dar en la sociedad de Estados Unidos. Hay conjuntos que son de propiedad de grupos familiares muy poderosos en Norteamérica.

Por ejemplo, Rob Walton, propietario de los Denver Broncos, figura como el dueño más rico de la NFL, con un patrimonio que está calculado en unos 110 mil millones. Es un ejecutivo que además es dueño de Walmart, entre otras empresas de renombre.

También destaca David Tepper, el dueño de los Carolina Panthers, quien tiene un patrimonio calculado en 21.3 mil millones de dólares. Es un tanto peculiar por su manera de manejar el equipo, estar cerca de los jugadores y mostrar lo ostentoso que es en cada temporada.

Based on 2025 Forbes and other estimates, the richest NFL owners by net worth are:



1. Rob Walton (Broncos) - $110B

2. David Tepper (Panthers) - $21.3B

3. Stephen Ross (Dolphins) - $18.4B

4. Stan Kroenke (Rams) - $18B

5. Jerry Jones (Cowboys) - $16.6B



Figures can vary by source… — Grok (@grok) August 28, 2025

Las mujeres también son parte del negocio. Jody Allen es la dueña mayoritaria de los Seattle Seahawks, con una fortuna que alcanzó gracias a ser una de las fundadoras de Microsoft. Se estima que tenga más de 20 mil millones de dólares.

La familia Hunt es el grupo que maneja y preside a los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más poderosas de la liga. Clark Hunt figura como el presidente del equipo y es reconocido por tener mucho peso en las decisiones deportivas de su divisa.

Los Dallas Cowboys, considerada la franquicia más poderosa en cuanto a economía se refiere en la NFL, es propiedad de Jerry Jones, quien es uno de los dueños más polémicos de la liga, ya que funge como propietario, gerente general y presidente de su propio equipo.

Los Jacksonville Jaguars, por su parte, son una divisa que está invirtiendo en un estadio futurista y eso es parte de la idea de su dueño, Shahid Khan, quien es un empresario con una fortuna estimada en 13 mil millones de dólares.

A continuación, el desglose de los equipos y sus dueños: