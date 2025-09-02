Sports Illustrated Fútbol

¿Quiénes son los dueños de los equipos NFL?

Lujosos multimillonarios son los dueños de la mayor parte de las franquicias de la NFL, que siempre buscan estar muy cerca de sus franquicias
Rob Walton es el dueño de los Denver Broncos | Ron Chenoy-Imagn Images

Tener una franquicia en la NFL no sólo significa tener un patrimonio millonario, sino también un estatus que pocas cosas pueden dar en la sociedad de Estados Unidos. Hay conjuntos que son de propiedad de grupos familiares muy poderosos en Norteamérica.

Por ejemplo, Rob Walton, propietario de los Denver Broncos, figura como el dueño más rico de la NFL, con un patrimonio que está calculado en unos 110 mil millones. Es un ejecutivo que además es dueño de Walmart, entre otras empresas de renombre.

También destaca David Tepper, el dueño de los Carolina Panthers, quien tiene un patrimonio calculado en 21.3 mil millones de dólares. Es un tanto peculiar por su manera de manejar el equipo, estar cerca de los jugadores y mostrar lo ostentoso que es en cada temporada.

Las mujeres también son parte del negocio. Jody Allen es la dueña mayoritaria de los Seattle Seahawks, con una fortuna que alcanzó gracias a ser una de las fundadoras de Microsoft. Se estima que tenga más de 20 mil millones de dólares.

La familia Hunt es el grupo que maneja y preside a los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más poderosas de la liga. Clark Hunt figura como el presidente del equipo y es reconocido por tener mucho peso en las decisiones deportivas de su divisa.

Los Dallas Cowboys, considerada la franquicia más poderosa en cuanto a economía se refiere en la NFL, es propiedad de Jerry Jones, quien es uno de los dueños más polémicos de la liga, ya que funge como propietario, gerente general y presidente de su propio equipo.

Los Jacksonville Jaguars, por su parte, son una divisa que está invirtiendo en un estadio futurista y eso es parte de la idea de su dueño, Shahid Khan, quien es un empresario con una fortuna estimada en 13 mil millones de dólares.

A continuación, el desglose de los equipos y sus dueños:

Equipo

Dueño

Arizona Cardinals

Michael Bidwill

Atlanta Falcons

Arthur Blank

Baltimore Ravens

Steve Bisciotti

Buffalo Bills

Terry Pegula

Carolina Panthers

David Tepper

Chicago Bears

Virginia Halas McCaskey

Cincinnati Bengals

Mike Brown

Cleveland Browns

Jimmy y Dee Haslam

Dallas Cowboys

Jerry Jones

Denver Broncos

Rob Walton

Detroit Lions

Sheila Ford Hamp

Green Bay Packers

Grupo de accionistas

Houston Texans

Janice McNair

Indianapolis Colts

Jim Irsay

Jacksonville Jaguars

Shahid Khan

Kansas City Chiefs

Clark Hunt

Las Vegas Raiders

Mark Davis

Los Angeles Chargers

Dean Spanos

Los Angeles Rams

Stan Kroenke

Miami Dolphins

Stephen M. Ross

Minnesota Vikings

Zygi Wilf

New England Patriots

Robert Kraft

New Orleans Saints

Gayle Benson

New York Giants

John Mara y Steve Tisch

New York Jets

Woody Johnson

Philadelphia Eagles

Jeffrey Lurie

Pittsburgh Steelers

Art Rooney II

San Francisco 49ers

Denise DeBartolo York y John York

Seattle Seahawks

Jody Allen

Tampa Bay Buccaneers

Glazer Family (Bryan, Edward y Joel Glazer)

Tennessee Titans

Amy Adams Strunk

Washington Commanders

Daniel Snyder

Pedro Moreira
PEDRO MOREIRA

Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.

