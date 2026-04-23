¿Quiénes son los padres del quarterback Fernando Mendoza y cuál es su nacionalidad?

Fernando Mendoza es el nombre más sonado entre la comunidad hispana antes del Draft 2026 de la NFL. El mariscal de campo fue titular con los Indiana Hoosiers, es el ganador del Trofeo Heisman 2025 y suena para ser seleccionado por Las Vegas Raiders, equipo que ha mostrado interés en el nativo de Miami.

De la mano de Mendoza, Indiana alcanzó un récord de 13-0 en la conferencia Big Ten y el puesto número 1 en los playoffs del fútbol americano universitario. La herencia cubana del quarterback es bastante arraigada, con herencia deportista.

Mendoza es estadounidense, nacido en Boston, pero fue criado en Miami. Tras actuar para California Golden Bears a nivel colegial, Mendoza desarrolló su carrera en la prestigiosa Universidad de Indiana, con los Hoosiers, un equipo en el que consiguió el estrellato.

Los padres de Mendoza son de origen cubano y sus cuatro abuelos emigraron desde La Habana, buscando buena suerte en los Estados Unidos. Son personajes reconocidos, influyentes en Florida y con un pasado que vale la pena repasar.

Elsa Mendoza, madre, tenista y luchadora

Elsa Mendoza ha sido una mujer persistente. Ha batallado contra la esclerosis múltiple por más de 20 años y hace poco, en una carta escrita y divulgada por The Players Tribune, confesó que le ocultó la enfermedad a sus hijos por mucho tiempo.

Antes de ser diagnosticada, en su etapa universitaria, fue una tenista reconocida de la Universidad de Miami. Su condición fue empeorando mientras pasaba el tiempo. Hace 10 años sufrió fracturas en el tobillo y en la rodilla, mientras practicaba deportes de montaña.

Hace cinco años fue diagnosticada con COVID-19. En diversas oportunidades ha manifestado que su deseo era que Fernando practicara el tenis y dijo que le enseñó a lanzar a su hijo gracias al movimiento del saque en el deporte con raqueta.

Fernando ha dicho en varias entrevistas que su madre es su ejemplo y que se inspira solo al ver a su progenitora. "Veo su lucha cada día y sé que no hay excusa para tener un mal día".

Fernando Sr., padre, médico y ex jugador de fútbol americano colegial

Fernando Mendoza Sr. ha dedicado su vida a la pediatría y actualmente es el director de emergencias para niños y adolescentes del hospital Nicklaus Children’s, ubicado en Miami. Pero antes de su importante puesto, también mostró sus dotes en el deporte en el que ahora brilla su hijo.

Mendoza Sr. practicó fútbol americano en la preparatoria Christopher Columbus junto al actual entrenador de los Miami Hurricanes, Mario Cristóbal.

El mariscal de campo ha señalado que observar a su padre gestionar crisis críticas en la unidad de emergencias pediátricas fue clave para desarrollar su propio temple en el campo. Por su parte, tras la histórica distinción del Heisman, su progenitor resaltó el orgullo que siente por el papel de Fernando como embajador de sus raíces latinas y del legado familiar.

Alberto, su hermano menor, es mariscal de campo suplente en Indiana. Ambos han tenido una gran actividad en campañas de responsabilidad social, con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, para la que han recaudado más de $125.000 dólares.

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