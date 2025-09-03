Ranking defensivo de la NFL: los 5 mejores equipos de la temporada de 2025

La temporada 2025 de la NFL se ha caracterizado por una fuerte presencia defensiva, que ha equilibrado un poco a los equipos y que ha dejado una paridad que aumenta el espíritu competitivo de este torneo.

Obviamente las ofensivas siguen brillando gracias a los estelares mariscales de campo, pero las defensas han estado a la altura para bloquear y servir de apoyo a sus conjuntos en momentos claves.

Hay una frase que se repite en cualquier disciplina deportiva: “La defensa gana campeonatos”, y es una frase que está más vigente que nunca, sobre todo si se analizan los nuevos planteamientos defensivos de la liga.

A continuación, presentamos el ranking de las cinco mejores defensas de la NFL en lo que va de temporada, tomando en cuenta las estadísticas avanzadas y el rendimiento global de los conjuntos.

5. San Francisco 49ers

Alfred Collins es clave en la defensa de los 49ers | Sergio Estrada-Imagn Images

Han permitido 275 yardas por juego y han forzado 24 perdidas del balón. Combinan talento con disciplina y saben acoplarse a las distintas ofensivas que presentan los equipos. Además, en el aspecto físico, son de los conjuntos más capacitados de la liga y eso se ha notado en lo que va de campaña. El éxito de los 49ers este año comienza en su defensa y termina en su excelsa ofensiva.

4. Baltimore Ravens

Trenton Simpson es un experto defensivo de los Ravens | Mark Konezny-Imagn Images

Cuentan con una defensa que toma algunos riesgos, pero hasta ahora le ha funcionado. Con la llegada de Jaire Alexander más una base veterana sólida, el equipo de Baltimore se destaca por tener scores bajos de sus contrarios para así darle la oportunidad a la ofensiva de conseguir victorias incluso en malos días.

3. Houston Texans

Will Anderson Jr. es uno de los expertos defensivos del club | Troy Taormina-Imagn Images

La estrategia que más usan los Texans es la presión alta sobre el mariscal de campo. Will Anderson Jr. y Derek Stingley Jr., además de Danielle Hunter, lideran el costado defensivo de su equipo. La defensa de los Texans se ubicó entre las 10 mejores en el 2024 y sigue comandando la liga gracias a su precisión en cortar los circuitos de ataque de sus contrarios.

2. Philadelphia Eagles

Jihaad Campbell es uno de los expertos defensivos del club | Eric Hartline-Imagn Images

Los Eagles estaban llamados antes de comenzar la temporada a ser de los mejores equipos defensivos del año y no han defraudado. A pesar de tener algunas bajas, siguieron con su esquema defensivo comandado por Vic Fangio, sumado al prometedor talento de Jihaad Campbell. Han sido consistentes durante toda la campaña.

1. Denver Broncos

La defensa de los Broncos ha estado a la altura | Stephen Lew-Imagn Images

Están en la cima de varios departamentos estadísticos defensivos y su eficiencia es la más impresionante de la liga. Las incorporaciones claves de Dre Greenlaw, Talanoa Hufanga y el novato Jahdae Barron han sido claves para el desempeño colectivo de la defensa. Aunque no estaban en los pronósticos para estar en los primeros puestos, han sido una grata sorpresa en esta temporada.