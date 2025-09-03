¿Cuáles son los récords ofensivos más impresionantes de la NFL?

A lo largo de sus más de cien años de historia, la NFL ha visto a algunos jugadores y equipos rebasar los límites de lo posible en el emparrillado.

De hecho, las hazañas ofensivas han marcado épocas y elevado a varias figuras al estatus de leyendas, imponiendo registros sin precedentes y difícilmente de emular.

En efecto, estos récords no sólo han representado cifras impresionantes; también han significado hitos que ayudan a entender la evolución de los seriados de ataque en el fútbol americano profesional; mismos que a raíz de su magnitud, seguirán siendo referencia para las futuras generaciones.

¿Qué marcas individuales en ofensiva han causado mayor impacto en la NFL?

El nombre de Peyton Manning aparece una y otra vez en los libros vitalicios de la NFL. Aunado a ser el hombre récord de MVP en temporada regular (5); cuatro con Indianapolis Colts y uno para Denver Broncos, ostenta dos de las marcas más emblemáticas en un curso: yardas aéreas (5.477 en 2013) y pases de touchdown (55 en 2013). Su capacidad para leer defensas y ejecutar con precisión lo convirtieron en una máquina de acumular estadísticas.

En el caso de los receptores, Randy Moss firmó en 2007 una campaña inolvidable con los New England Patriots al conseguir 23 recepciones de touchdown, un registro que todavía parece inalcanzable. La velocidad y habilidad de The Freak al momento de ganar duelos aéreos lo transformaron en la pesadilla de las defensivas rivales.

Otra hazaña llegó desde el backfield, cortesía de LaDainian Tomlinson, uno de los mejores corredores que ha visto la liga en el siglo XXI y quien logró en 2006, representando a San Diego Chargers (hoy Los Angeles), la plusmarca de puntos anotados por un jugador no pateador en una zafra, gracias a 186, repartidos en 28 touchdowns terrestres y tres por recepción.

Los principales registros colectivos

El fútbol americano termina siendo un deporte de equipo; por ende, las franquicias también han dejado huella con marcas demoledoras y del calibre de los 73 puntos que los Chicago Bears le endosaron a Washington Redskins (Commanders), cifra inédita para un sólo desafío.

Ya en tiempos recientes, la ofensiva de los Broncos de 2013, liderada por el propio Peyton Manning, impuso un registro sin parangón: 606 puntos totalizados en una fase regular. Aunque terminó perdiendo aquel Super Bowl (febrero de 2014), Denver combinó talento en todas sus líneas de ataque y se convirtió en un espectáculo semanal.

Las mayores hazañas históricas de la liga

Si hay un nombre que simboliza la excelencia ofensiva, es el de Jerry Rice. Efectivamente, uno de los mitos de los San Francisco 49ers es dueño absoluto de los rubros totales en yardas (22.895), touchdowns (197) y cantidad de recepciones (1.549). Su consistencia a lo largo de dos décadas lo colocó a un nivel GOAT cuanto menos para receptores.

Por otro lado, Tom Brady trasladó su dominio de zafra regular a los playoffs, al punto de liderar, entre New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, los pases de touchdown en postemporada (88) y las yardas por aire en esa instancia (13.400), datos que reflejan su longevidad y capacidad de brillar en los momentos cumbres.

A su vez, Patrick Mahomes entró en la élite estadística en 2018 cuando se erigió en uno de apenas tres quarterbacks en la historia de la NFL en completar un mínimo de 50 touchdowns y superar las 5.000 yardas en una misma campaña, argumentos que significaron su primer MVP, obviamente con Kansas City Chiefs.

Récords ofensivos individuales

Récord Jugador Cifra Año / Equipo Más yardas aéreas en una temporada Peyton Manning 5,477 2013 / Denver Broncos Más touchdowns de pase en una temporada Peyton Manning 55 2013 / Denver Broncos Más recepciones en una temporada Michael Thomas 149 2019 / New Orleans Saints

Más yardas recibidas en una temporada Calvin Johnson 1.964 2012, Detroit Lions

Más touchdowns por recepción en una temporada Randy Moss 23 2007 / New England Patriots

Más yardas terrestres en una temporada Eric Dickerson 2.105 1984 / LA Rams Más touchdowns por tierra en una temporada LaDainian Tomlinson 28 2006 / San Diego Chargers Más yardas totales de scrimmage en una temporada Chris Johnson 2.509 2009 / Tennessee Titans

Más puntos anotados en una temporada (no kicker) LaDainian Tomlinson 186 2006 / San Diego Chargers

Más yardas de pase en un partido Norm Van Brocklin 554 1951 / LA Rams Más yardas terrestres en un partido Adrian Peterson 296 2007 / Minnesota Vikings Más yardas recibidas en un partido Flipper Anderson 336 1989 / LA Rams





Récords ofensivos de equipo

Récord Equipo Cifra Año Más puntos en una temporada Denver Broncos 606 2013 Más puntos en un partido Chicago Bears 73 (ante Washington Redskins) 1940 (Partido por el Campeonato, previo a la era del Super Bowl) Más yardas ofensivas en una temporada New Orleans Saints 7.474 2011 Más touchdowns en una temporada Denver Broncos 76 2013 Más yardas aéreas en una temporada Tampa Bay Buccaneers 5.363 2021 Más yardas terrestres en una temporada Baltimore Ravens 3.296 2019 Temporada perfecta en temporada regular New England Patriots 16-0 2007