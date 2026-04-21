¿Regresará Odell Beckham Jr. a los New York Giants?

Los New York Giants dieron un paso más en la evaluación del receptor abierto Odell Beckham Jr., quien pudiera regresar al equipo que lo vio crecer en la NFL.

En efecto, ESPN reveló que la popular escuadra de la Gran Manzana recibió el lunes al mediático receptor abierto para una sesión privada de entrenamiento y revisión médica.

Claro está, aunque el acercamiento confirmó el interés mutuo, fuentes cercanas a los Giants señalaron que no existe un acuerdo inminente y que la citada franquicia preferiría esperar al desarrollo del draft antes de tomar una decisión definitiva acerca del seleccionado a tres Pro Bowls.

A sus 33 años, Beckham Jr. ha manifestado públicamente su intención de regresar a la NFL, con especial interés en volver a la organización que lo seleccionó en 2014 procedente de LSU. En semanas recientes, el veterano receptor sostuvo reuniones con la directiva del club y con el entrenador en jefe, John Harbaugh, durante los encuentros anuales de la liga.

A reunion between Odell Beckham Jr. and the New York Giants appears to be getting closer. https://t.co/RGFZPRDP5V — CBS New York (@CBSNewYork) April 20, 2026

A su vez, la entidad de la Gran Ciudad busca evaluar a fondo el estado físico de la antigua luminaria previo a avanzar en negociaciones. Hay que acotar que quien también representara a Cleveland Browns, Los Angeles Rams, Baltimore Ravens y, en última instancia, a Miami Dolphins, ha estado trabajando a lo largo de la temporada baja en Arizona, intentando demostrar que aún puede competir al máximo nivel, luego de no participar en el curso de 2025 y poner números modestos en el Sur de Florida en 2024 nueve recepciones para 55 yardas en nueve partidos.

Pese a ello, el historial de OBJ continúa siendo relevante, ya que fue seleccionado al Pro Bowl de 2014 a 2016 y mantiene un perfil atractivo tanto dentro como fuera del emparrillado. Asimismo, su relación con Harbaugh quizás juegue un papel importante, dado que coincidieron en Baltimore en la justa de 2023, cuando el wide receiver sumó 565 yardas y tres touchdowns.

El propio jugador dejó clara su postura sobre un posible regreso a Nueva York, en una entrevista para el evento Fanatics Flag Football Classic. "Suena genial (regresar a los Giants). Si se presenta esa oportunidad, me encantaría hacerlo. Me entusiasmaría mucho".

Mientras los Big Blue han reforzado su cuerpo de receptores en la agencia libre con nombres como Darnell Mooney y Calvin Austin III, además de renovar a Isaiah Hodgins, la posibilidad de sumar a Odell Beckham Jr. sigue sobre la mesa, especialmente con el respaldo interno de activos de la talla del quarterback Jaxson Dart y el receptor Malik Nabers.

Más sobre la historia de la NFL