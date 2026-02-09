Se define el orden de las selecciones de primera ronda del Draft de la NFL de 2026

Con la conclusión del Super Bowl LX quedó oficialmente establecido el orden de la primera ronda del Draft de la NFL de 2026, uno de los eventos más esperados de la temporada baja.

Las Vegas Raiders será el equipo encargado de abrir la selección, seguido por los New York Jets y los Arizona Cardinals, en turnos que responden directamente a los resultados de la temporada regular 2025, incluyendo los criterios de desempate y los movimientos realizados en el mercado de canjes.

El draft de 2026 se celebrará por primera vez en la ciudad de Pittsburgh, que acogerá a franquicias, jugadores y aficionados durante tres días. La vuelta inicial está programada para el 23 de abril, mientras que las rondas dos y tres se llevarán a cabo el 24 de abril, un día antes del cierre del evento, el 25, cuando se elegirán talentos en las vueltas cuatro, cinco, seis y siete, completando así el proceso en cuestión.

El orden inicial del evento sigue la lógica habitual de la NFL, pues los clubes con peor balance de victorias y derrotas obtienen las primeras selecciones a fin de equilibrar la competitividad de la contienda. En caso de igualdad en la foja de dos o más escuadras entran en juego distintos criterios de desempate, como la fortaleza del calendario; no obstante, los turnos pueden variar, ya que los intercambios de picks entre organizaciones suelen modificar significativamente la distribución final.

De hecho, varios equipos no contarán con elección en la primera vuelta del draft debido a traspasos realizados en campañas anteriores o durante las semanas recientes. Es que Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts cedieron sus picks en diferentes operaciones, así que Los Angeles Rams serán quienes utilicen la elección perteneciente en un principio a Atlanta, en tanto que Dallas Cowboys dispondrá del pick de Green Bay y los New York Jets tendrán la de los Colts, al tiempo que los Cleveland Browns seleccionarán en el lugar que correspondía a Jacksonville.

Igualmente, es habitual que las entidades continúen negociando hasta el mismo día del draft, buscando subir posiciones para asegurar algún prospecto concreto o, por el contrario, bajar en el orden para acumular más escogencias futuras.

En definitiva, el Draft de la NFL se mantiene como una pieza clave en la construcción de las franquicias, y la edición de 2026 promete movimientos estratégicos y decisiones que podrían marcar el rumbo de varias de estas en los venideros años.

El orden del Draft de la NFL de 2026

Orden Equipo Récord de la temporada regular 2025 1 Las Vegas Raiders 3-14 2 New York Jets 3-14 3 Arizona Cardinals 3-14 4 Tennessee Titans 3-14 5 New York Giants 4-13 6 Cleveland Browns 5-12 7 Washington Commanders 5-12 8 New Orleans Saints 6-11 9 Cincinnati Bengals 6-11 10 Kansas City Chiefs 6-11 11 Miami Dolphins 7-10 12 Dallas Cowboys 7-9-1 13 Los Angeles Rams (procedente de Falcons) 8-9 14 Baltimore Ravens 8-9 15 Tampa Bay Buccaneers 8-9 16 New York Jets (procedente de Colts) 8-9 17 Detroit Lions 9-8 18 Minnesota Vikings 9-8 19 Carolina Panthers 8-9 20 Dallas Cowboys

(vía Packers) 9-7-1 21 Pittsburgh Steelers 10-7 22 Los Angeles Chargers 11-6 23 Philadelphia Eagles 11-6 24 Cleveland Browns

(vía Jaguars) 13-4 25 Chicago Bears 11-6 26 Buffalo Bills 12-5 27 San Francisco 49ers 12-5 28 Houston Texans 12-5 29 Los Angeles Rams 12-5 30 Denver Broncos 14-3 31 New England Patriots 14-3 32 Seattle Seahawks 14-3

