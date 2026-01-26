Steelers firman al ganador del Super Bowl Mike McCarthy como su nuevo entrenador en jefe

Los Pittsburgh Steelers ya tienen reemplazante para el legendario Mike Tomlin. Es que según ESPN, los Acereros alcanzaron un acuerdo verbal con Mike McCarthy para que se convierta en su próximo entrenador en jefe, siendo de esa forma el cuarto humano en poseer el rol dentro de dicha franquicia desde 1969.

La decisión se produce 11 días después de que el propio Tomlin anunciara su retiro tras 19 temporadas al frente del club de negro y oro, lo que significó el fin de una de las etapas más largas y estables en la historia reciente de la NFL.

Pittsburgh llevó a cabo un amplio proceso de entrevistas antes de tomar su decisión, al punto de reunirse de manera virtual con hasta siete candidatos y realizar conclaves presenciales con tres finalistas: el coordinador defensivo de los Minnesota Vikings, Brian Flores, el 20 de enero; McCarthy al día siguiente y el coordinador defensivo de los Miami Dolphins, Anthony Weaver, el 24.

Vale acotar que McCarthy no dirigió durante la temporada 2025, mientras que su anterior etapa fue al frente de los Dallas Cowboys durante cinco campañas y totalizando marca de 49-35, aunado a tres presencias en playoffs. Tras e l2024, ambas partes no lograron pactar una extensión de contrato, lo que llevó a los texanos a nombrar a Brian Schottenheimer como su nuevo entrenador principal.

Eso sí, el nuevo head coach de los Steelers aporta experiencia y un historial competitivo y ganador que se respalda en el anillo de Super Bowl conseguido con los Green Bay Packers en la 2010/2011, venciendo en el partido cumbre, precisamente a la escuadra de Pittsburgh.

De hecho y también según ESPN, dentro de la franquicia de Pensilvania existe la percepción de que la llegada de McCarthy podría influir en el futuro del mariscal de campo Aaron Rodgers, de 42 años, considerando que éste fue dirigido por el primero a lo largo de 13 ejercicios en el mítico Lambeau Field con The Pack.

Steelers President Art Rooney Il and GM Omar Khan will introduce Mike McCarthy as the team’s head coach at a press conference at 2 PM ET on Tuesday, Jan. 27.



Watch live on our digital & social media platforms + listen on @SteelersNRadio. pic.twitter.com/y9fBCY82mB — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 26, 2026

Con esta contratación, los Steelers se apartan de su tendencia histórica reciente, ya que sus anteriores tres entrenadores en jefe (Tomlin, Bill Cowher y Chuck Noll) asumieron el cargo con 38 años o menos y sin experiencia previa en semejante tarea en la NFL, mientras que McCarthy arriba a sus 61 primaveras y con una extensa trayectoria en la competición.

Por su parte, La Cortina de Acero buscará en la 2026/2027 acabar con una racha de nueve cursos sin victorias en playoffs.

Más sobre la NFL