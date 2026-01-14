¿Por qué Mike Tomlin dejó de ser entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers?

Tras renunciar a su cargo como entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin puso fin a una de las etapas más largas y exitosas en la historia moderna de la NFL. Efectivamente, el experimentado coach deja un legado difícil de igualar en la Ciudad del Acero, marcado por estabilidad, competitividad constante y un anillo del Super Bowl.

Tomlin explicó en un comunicado que su salida llegó después de una profunda reflexión personal, aunado a agradecer especialmente a los propietarios del club, la familia Rooney, por la confianza depositada, igual que a jugadores, entrenadores y personal de la organización, a quienes calificó como pilares fundamentales de su trayectoria allí.

Eso sí, la temporada 2025/2026 reflejó una inusual inconsistencia en los equipos del ya veterano coach. Es que tras un inicio prometedor y la llegada de figuras como el histórico mariscal Aaron Rodgers, junto a DK Metcalf y Jalen Ramsey, Pittsburgh sufrió una racha irregular que generó descontento entre los aficionados, al margen de recuperarse posteriormente y ganar la división, pero volver a caer temprano en playoffs (no logran un triunfo en dicha etapa durante los últimos nueve años).

Mike Tomlin stepping down as head coach of Steelers after 19 seasons. pic.twitter.com/eWwwl65eEc — NFL (@NFL) January 13, 2026

Otro desafío clave durante los últimos años fue la inestabilidad en la propia posición de quarterback, luego del retiro de Ben Roethlisberger. Pues los Steelers utilizaron múltiples titulares sin encontrar una solución definitiva, y recién adquirieron a Rodgers con 42 años, lo que afectó el rendimiento ofensivo de la escuadra.

Con la salida de Tomlin, en Steeler Nation iniciarán la búsqueda de su cuarto entrenador en jefe desde 1969, una muestra de lo excepcional que fue la longevidad del primero, más allá de los últimos resultados. Incluso, su impacto en la franquicia y legado permanecen intactos en la NFL.

¿Cuántos años de contrato le quedaba a Mike Tomlin con los Steelers?

Aunque no planea dirigir a otro equipo durante la venidera campaña, Tomlin aún se encuentra bajo contrato hasta el ejercicio 2026/2027, por lo que Pittsburgh mantiene sus derechos. Esto significa que la organización de Pensilvania podría recibir alguna compensación si el mencionado estratega decide volver a la actividad antes de que finalice el acuerdo.

¿Cómo era su contrato?

El nacido en Hampton, Virginia, había extendido su pacto laboral en junio de 2024 por las citadas tres zafras, aunado a una opción de club para la 2027/2028. Vale acotar que los Acereros tenían hasta marzo de este año para extender el vínculo.

Entretanto, el diario AS reveló que el valor total del contrato de Tomlin era de 50 millones de dólares, lo que equivale a alrededor de $16.5 millones por contienda.

¿Cuántas temporadas estuvo en los Steelers?

Tomlin arribó a los Steelers en la 2007/2008, a la edad de 35 años, al tiempo de trabajar en rol de entrenador principal a lo largo de 19 cursos.

Asimismo, totalizó marca de 193-114 en la regular y bajo su mando, los Acereros jamás culminaron una justa con foja negativa. De hecho, en 16 de ellas, Pittsburgh finalizó con marca positiva.

Mike Tomlin ganó un Super Bowl como entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers | Orlando Sentinel/GettyImages

¿Qué ganó como entrenador en jefe de los Steelers?

Desde su llegada en 2007, Tomlin se transformó rápidamente en la figura central de la identidad de los Steelers, tanto que en su segunda campaña ganó el Super Bowl XLIII frente a los Arizona Cardinals, convirtiéndose entonces en el entrenador más joven en levantar el Trofeo Lombardi.

También llevó a su elenco al Super Tazón en la 2010/2011, aunque esa vez fue derrotado por los Green Bay Packers de Aaron Rodgers en plan estelar.

Sin dudas, Mike Tomlin permanecerá eternamente en el recuerdo de la Steeler Nation, la franquicia más ganadora, junto con New England Patriots, de la NFL.

