¿Qué es Tailgate NFL: la fiesta antes del partido?

Como en cualquier deporte, las tradiciones hacen que los aficionados se conecten aún más con sus equipos. Pero en el fútbol americano, hay vínculos afectivos que empiezan desde la familia y que terminan viendo un partido en el estadio.

El Tailgate de la NFL es una de las tradiciones más bonitas del deporte. Las familias se reúnen en una especie de fiesta previa al partido, que se desarrolla en el estacionamiento del estadio.

La idea es que los fanáticos lleguen muchas horas antes de la patada inicial para compartir con otras familias, beber algo, comer y estar listos para el partido. Siempre montan campamentos cerca de sus automóviles, donde comparten y hablan de cosas relacionadas con el partido en cuestión.

El nombre Tailgate, que significa compuerta trasera, viene de estar en la parte de atrás de los vehículos. La música, la barbacoa, los juegos de mesas y las indumentarias de los equipos no pueden faltar.

Aunque no hay un menú definido, la comida suele ser hamburguesas, hot dogs, costillas, papas fritas, entre otros. También suelen beber bebidas alcohólica, aunque hay algunos estados que prohiben el consumo en los estacionamientos de los estadios.

La duración de esta fiesta suele ser de 6 a 7 horas previas al partido. Algunos aficionados también se quedan después del encuentro, aunque todo depende del resultado de su equipo.

Hay equipos que tienen esta tradición como parte de su idiosincrasia. Los Green Bay Packers, Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills viven este momento como un ritual de gran importancia, en comparación con otras divisas.

Lo más rescatable de todo esto es que se refuerza la convivencia y el buen ambiente entre las aficiones de los distintos equipos. Sobre todo en el Super Bowl, cuando ambos movimientos de fanáticos se movilizan por todo el país para llegar al partido más esperado del año.