“Nos faltó el remate final, el último toque”: Milito, tras dejar ir más goles en la victoria de Chivas vs Monterrey

Chivas logró una nueva victoria en el Apertura 2026, luego de meterse al Gigante de Acero para pegarle a Rayados de Monterrey por la mínima de Roberto 'Piojo' Alvarado, a pase de Santiago Sandoval, aunque una vez más, el arquero Raúl 'Tala' Rangel destacó como la gran figura tras atajar un penal y tener otras intervenciones que evitaron el empate local.

Lo que dejó el triunfo de #Chivas sobre #Rayados



👉🏻 8vo triunfo del rebaño cuando visita a Rayados en el BBVA en 13 juegos



👉🏻 El conjunto tapatío solo tiene 1 derrota en sus últimos 12 juegos oficiales (Liga y Leagues Cup)



👉🏻 30 triunfos de Gabriel Milito en 60 partidos… pic.twitter.com/iFvWr5tx9r — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) October 25, 2026

Lo que es una realidad y generó el enfado de muchos aficionados a través de las redes sociales, nuevamente fue la falta de contundencia del Rebaño Sagrado, que tuvo para hacer más abultado el marcador, sin embargo, sus fallas frente al arco fueron increíbles: El Negrito Sandoval abanicó una pelota, Diego Campillo reventó el travesaño, Kevin Castañeda voló un remate frente al arco y Jesús Hernández le entregó la pelota en las manos al guardameta.



Ya en conferencia de prensa, el técnico argentino Gabriel Milito destacó el trabajo colectivo de sus dirigidos, sobre todo en el tema defensivo, aceptando que la victoria fue justa por las oportunidades que generaron, así que se marchó conforme con lo visto, no obstante, aceptó que sigue faltando el último toque para evitar complicaciones más adelante.



“Una sensación positiva haber ganado en esta cancha, a un equipo competitivo como Monterrey, con un gran entrenador que todos conocen (Matías Almeyda). Es la primera vez que nos enfrentamos aquí. Siempre es difícil jugar contra sus equipos. Había que hacer un partido muy inteligente, el rival presionó muy bien, por eso la decisión de jugar en corto o de jugar en largo. Lo hicimos bien y me gustó mucho el comportamiento del equipo en el aspecto defensivo, el orden que se tuvo para neutralizar a jugadores con mucho talento y desequilibrio. Por eso le doy tanto valor e importancia. Es bueno para la confianza. Creo que la victoria fue justa porque tuvimos ocasiones claras para marcar”, indicó el estratega.

“Debido a la presión llegó el gol. Adaptamos una posición de esperar. Sabemos muy bien cuando presionar y cuando esperar para poder robar y atacar a los espacios. El segundo tiempo, al inicio fue muy bueno, a ellos les costó generar peligro. Nos faltó el remate final, el último toque de cara al gol, pero tuvimos muy buenas situaciones producto de eso. Lo vuevo a repetir. Me gustó el esfuerzo colectivo”, añadió El Mariscal.



Por otro lado, el ex del Barcelona de España explicó que no se adelanta al tiempo y está enfocado en el presente, partido a partido, aunque sí espera mejorar lo hecho en las dos Liguillas pasadas, donde fueron eliminados en cuartos de final y en semifinales, respectivamente, ya que la exigencia al club es siempre pelear por el título.



“Esto del fútbol es partido a partido. Semana a semana. A mí lo que me importa es cerrar el campeonato y ya de ahí intentarlo como en los campeonatos anteriores que estuvimos muy cerca de pasar a semifinales por un penal errado y la segunda semifinal con la circunstancia de no poder contar con cinco futbolistas seleccionados. Esperemos que en este tramo final recuperemos a todos los jugadores y que podamos cerrar bien para encarar la Liguilla y volver a intentarlo, siempre con la ambición de llegar a lo más alto. A este club se le exige pelear siempre por el campeonato. Nosotros conocemos esa exigencia, también hay equipos muy fuertes que van por ese objetivo. Ya veremos cuando llegue ese momento quién es el que lo consigue”, finalizó.