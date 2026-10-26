Lamine Yamal gana el Premio Kopa por tercera vez consecutiva
No hay ninguna duda, Lamine Yamal es el mejor jugador del momento. El astro del FC Barcelona ha sido galardonado con el Trofeo Kopa que reconoce al mejor jugador sub-21 por tercer año consecutivo en su trayectoria como futbolista. De esta manera, a sus 19 años Lamine no solo suma un nuevo premio individual a su palmarés, sino que vuelve a hacer historia ya que es el único jugador que lo ha ganado en más de una ocasión.
La temporada 2025/26 de Lamine Yamal
El talento de Lamine Yamal es innegable y nadie sabe dónde está su techo. No obstante, su temporada 2025/26 tuvo algunos altibajos debido a las molestias físicas que no le permitieron estar al 100% durante un tramo de la temporada e incluso le obligaron a parar, perdiéndose encuentros tanto con el FC Barcelona como con la selección española.
Aún así, disputó 45 partidos con la camiseta azulgrana en los que anotó 24 goles y repartió 18 asistencias entre todas las competiciones. Con el Barça, Lamine se proclamó campeón de LaLiga y de la Supercopa de España, y en Champions League cayó eliminado en cuartos de final.
El extremo se perdió los últimos partidos de la temporada con su club debido a un desgarro muscular. No obstante, Lamine se recuperó a tiempo para disputar el Mundial 2026 con la selección española y proclamarse campeón del mundo. Aunque se perdió el primer partido de la fase de grupos, Yamal disputó ocho encuentros con España y anotó un gol, el primero de La Roja en el campeonato, y repartió una asistencia.
Pero la incidencia del futbolista en el juego va mucho más allá de lo que reflejan las estadísticas. Su desborde, su velocidad y la capacidad que tiene para regatear hacen que sea un jugador diferencial, de esos que atraen rivales y acaban dejando espacios para que marquen sus compañeros.
sin duda, Lamine Yamal es un jugador diferente de ver y le espera por delante una exitosa carrera con muchos más títulos colectivos y distinciones individuales.
Todos los ganadores del Trofeo Kopa
La primera vez que se entregó el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años fue en el año 2018. Desde entonces ha habido ocho ediciones, incluyendo la actual, con seis ganadores diferentes.
Año
Jugador
Club
2018
Kylian Mbappé
PSG
2019
Matthijs de Ligt
Juventus
2021
Pedri
Barcelona
2022
Gavi
Barcelona
2023
Jude Bellingham
Real Madrid
2024
Lamine Yamal
Barcelona
2025
Lamine Yamal
Barcelona
2026
Lamine Yamal
Barcelona
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Estefanía Ramos es editora de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Se graduó en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de diez años trabajando en medios deportivos tanto en tareas de redacción como de edición de artículos. Está especializada en LaLiga y la Champions League.