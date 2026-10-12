Olise pone una condición para renovar su contrato con el Bayern Múnich

El Bayern Múnich trabaja para asegurarse la permanencia de Michael Olise hasta 2032, aunque las negociaciones no serán sencillas. El francés, cuyo vínculo actual finaliza en junio de 2029, se convirtió en una pieza clave del equipo y la entidad alemana busca recompensar su rendimiento con una mejora contractual.

Sin embargo, hay una condición que podría retrasar el acuerdo: ante el interés del Real Madrid, el extremo pretende incluir una cláusula que le permita marcharse si decide afrontar un nuevo desafío en el futuro.

La cláusula que complica las negociaciones

Según informó Sport Bild, el entorno del francés, encabezado por su representante Glen Tweneboah, pretende incorporar una cláusula de rescisión en el nuevo acuerdo. Esta condición le permitiría a Olise abandonar el club si otra entidad estuviera dispuesta a pagar la cantidad estipulada, una posibilidad que el Bayern no contempla como su primera opción.

🚨 @FabrizioRomano: “Bayern are ready to offer Michael Olise a HUGE salary with special bonuses to renew his contract.



They know Real Madrid are interested but made sure no official bid could arrive by closing all doors.” pic.twitter.com/UeEUvzBBUt — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 9, 2026

La principal diferencia entre las partes está en el importe de esa hipotética salida. Mientras que el conjunto alemán estaría dispuesto a fijarla por encima de los 200 millones de euros, el entorno del jugador preferiría una cifra considerablemente inferior. La cantidad definitiva será determinante para acercar posiciones y definir las condiciones de la renovación.

Una oferta millonaria para convencerlo

El club bávaro también prepara una propuesta económica acorde con la importancia que adquirió Olise en el plantel. Por eso, el club estaría dispuesto a ofrecerle un salario superior a los 25 millones de euros anuales, una cifra que lo situaría entre los jugadores mejor remunerados del equipo, junto a Harry Kane y Jamal Musiala.

El extremo percibiría actualmente alrededor de 14 millones de euros por temporada, por lo que la oferta supondría un incremento considerable. La intención del Bayern es reconocer su rendimiento y asegurarse de que siga siendo una pieza central del proyecto deportivo durante los próximos años.

El Bayern deberá decidir si cede

El director deportivo Max Eberl manifestó el deseo de prolongar la vinculación del francés, aunque aclaró que todavía no se habían iniciado negociaciones formales.

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Aún así, la posible inclusión de una cláusula de salida representa un cambio importante en la postura del Bayern, tradicionalmente reticente a aceptar este tipo de condiciones.

El Bayern quiere blindarlo con un contrato de larga duración y un salario de estrella, pero el francés busca garantías para decidir su futuro. El desenlace dependerá de si ambas partes logran acordar una cifra que satisfaga sus intereses sin cerrar definitivamente la puerta a una posible salida.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27