“Para conquistar algo importante, estas cosas no deben pasar: Milito, tras el amargo empate 1-1 de Chivas vs León

La afición rojiblanca está molesta y no es para menos. Una vez más los Chiva-hermanos le tiraron con todo al técnico argentino Gabriel Milito por no saber cerrar los partidos y por sus cambios, que para muchos seguidores son cuestionables, además de reprocharle que una vez más dejó a Hugo Camberos en la banca cuando es un elemento que debería tener mayor importancia.

¡CHIVAS DEJÓ IR EL TRIUNFO CONTRA 10! 🐐❌



A las Chivas se les escapó la victoria y el liderato contra un equipo de León que empató el encuentro a pesar de jugar con 10 más de media hora.



José Rodríguez se fue expulsado al 53' y Ricardo Marín abrió el marcador para el 'Rebaño… pic.twitter.com/RgprYpuFFC — Andre Marín (@andremarinpuig) November 9, 2026

El Guadalajara visitó a León en el Estadio Nou Camp y empató 1-1. Los tapatíos pegaron primero por la vía de Ricardo Marín y aunque tenían un hombre más debido a la expulsión de Iván 'Jefecito' Rodríguez al minuto 53, el local encontró la igualada a tres minutos del final gracias a Paul Bellón. Esto evitó que el club tapatío se hiciera con el liderato, el cual ostentó por unos cuantos minutos, quedando en tercero con 30 unidades (+11) y ahora la única forma de obtenerlo sería venciendo a Cruz Azul (32) en el Estadio Akron el próximo domingo 22 de noviembre en la última fecha, esperando que el América (30 +15) no venza a los Tigres en el Volcán Universitario.



Tras lo ocurrido en el Bajío, Milito dejó clara su tristeza por no haber logrado los tres puntos, ya que para él fue un resultado amargo con sabor a derrota, aparte aceptó estar consciente de que ese tipo de errores que cometió se pagan caro en la fase final, por lo que de seguir así, no podrán alzar el título. No obstante, dejó en claro que su equipo siempre intentó ir por el triunfo y que jugó muy bien.



“Lo tomamos como un empate con sabor a derrota. Cuando se presenta una oportunidad como la que tuvimos hoy, estos son partidos que debemos ganar. Necesitamos tener mayor contundencia, porque para eso generamos el juego. La contundencia es un factor determinante en el fútbol de élite. Más allá del dolor que nos provoca este empate, siento que el equipo jugó un muy buen partido. Una lástima, da mucha pena por el esfuerzo, evidentemente, el resultado, por el desgaste, por el juego, es lo que ocurrió, hay que aceptarlo, crecer, aprender, y saber que estas cosas, para conquistar cosas importantes, no deben pasar”, lanzó El Mariscal, afligido por no salir victorioso.

¡SI QUIEREN SER CAMPEONES, NO PUEDEN REPETIR ESOS ERRORES! 👀🐐⚽



Gabriel Milito reconoció que Chivas dejó que desear en el empate 1-1 frente a León, pues si quieren ser candidatos al título no deben permitirse dejar ir el triunfo ante un equipo con diez hombres. 😰



El DT… pic.twitter.com/MpxtScfwyh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 9, 2026

“Sin duda, no esperábamos este resultado, sobre todo por l amanera en que se desarrolló el partido. Hicimos un muy buen encuentro y supimos aprovechar nuestra superioridad numérica. Marcamos el gol y tuvimos oportunidades para cerrar el partido, pero dejamos con vida a León. No pudimos sostener la ventaja y en esas últimas dos acciones pudimos haber defendido mucho mejor. Ya lo hemos hablado y tenemos claro lo que ocurrió. Tranquilamente debimos ganar el partido, sobre todo por la superioridad númerica que tuvimos”, añadió.



Finalmente, el ex del Barcelona enalteció la figura del arquero Raúl 'Tala' Rangel, quien tuvo una gran actuación y quien se ha convertido en todo un referente del club.



“El equipo tiene un gran comportamiento defensivo y está preparado para responder cuando el rival consigue llegar. Los porteros de los equipos que trascienden siempre terminan siendo determinantes. Para mí, tenemos al mejor guardameta del fútbol mexicano, que es El Tala, sin lugar a dudas. Cada vez que tiene que aparecer, está presente. Es nuestro equipo, muchas veces los porteros terminan siendo figuras”, finalizó.