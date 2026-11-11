Pep Guardiola sería la prioridad del USMNT en caso de que se confirme la salida de Pochettino al Manchester United

De acuerdo el portal The Athletic, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) está considerando seriamente a Pep Guardiola como el principal candidato para reemplazar a Mauricio Pochettino si el seleccionador estadounidense se marcha al Manchester United para tomar el control de los Red Devils.

U.S. Soccer is expected to make Pep Guardiola a top target to replace Mauricio Pochettino if the USMNT coach leaves for Manchester United, sources briefed on the situation tell The Athletic.



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Hay que recordar que Guardiola dejó el Manchester City el verano pasado, por lo que ya ha sido vinculado con varios equipos y selecciones, dado su laureado historial.

El entrenador catalán es uno de más exitosos y reconocidos del mundo. Desde que comenzó su etapa como director técnico ha ganado prestigio internacional tras sus pasos en España, Alemania e Inglaterra dirigiendo a tres de los mejores clubes del mundo como lo son el FC Barcelona, elBayern Múnich y el Manchester City.



En ese lapso ha conquistado todo lo que se propuso: la Liga de Campeones de Europa, seis títulos de la Premier League, tres trofeos de LaLiga y tres títulos de la Bundesliga.

Guardiola no será un objetivo fácil

Pep Guardiola disfrutando del tenis en Nueva York | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

Pep siempre es uno de los principales candidatos para muchos de los puestos más importantes del fútbol, ​​pero, por el momento, ha mostrado poco interés en regresar a trabajar.

Apenas a inicios del año, Guardiola rechazó el puesto de seleccionador de Italia. En ese momento, el presidente de la federación italiana de fútbol, ​​Giovanni Malago, declaró a La Repubblica: “Pep fue honesto. Se tomó un año sabático, en parte por motivos familiares, pero si hubiera querido hacer algo, lo habría hecho con nosotros”.

También hay que tomar en cuenta que, Guardiola ya ha dialogado con la Federación de Fútbol de Estados Unidos y tiene la idea de poder trabajar en dicho país. Cabe recordar que, luego de dejar el Barcelona en 2012, Guardiola vivió en Nueva York durante un año, donde disfrutó de un relativo anonimato viviendo con su familia en un lujoso apartamento cerca de Central Park, por lo que la idea de volver a verlo vivir en Estados Unidos no es descabellada.

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