Pochettino habría dado el visto bueno para ser el próximo entrenador del Manchester United

La posibilidad de que Mauricio Pochettino llegue al Manchester United ya ha tomado mucha fuerza. El técnico argentino figura entre los candidatos que analiza la directiva para ocupar el banco de Old Trafford, en medio de la profunda crisis futbolística que atraviesa el equipo.

Según informó The Athletic, el actual seleccionador de Estados Unidos estaría dispuesto a regresar al fútbol inglés y asumir el reto de dirigir a los Red Devils.

El futuro de Michael Carrick, mientras tanto, es cada vez más incierto. El entrenador no consiguió revertir los resultados en este inicio de temporada 2026/27 y apenas sumó un triunfo en las primeras diez jornadas de la Premier League. Esta campaña llevó al United hasta los puestos de descenso, una situación alarmante para un club que conquistó 20 títulos de liga.

Manchester United are finalising a deal for Mauricio Pochettino to become their next head coach, if an ultimate decision is taken to relieve Michael Carrick of his duties.



Amid a sequence of only three wins in 15 games, work has been undertaken on potential successors and… pic.twitter.com/kRdjxbUrVN — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2026

Una cláusula que podría facilitar su llegada

Uno de los aspectos que mantiene abierta la posibilidad de una negociación es la situación contractual de Pochettino. El argentino había renovado en agosto su vínculo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos hasta 2030, en una apuesta de largo plazo para continuar al frente del seleccionado nacional.

Sin embargo, el nuevo acuerdo contempla una cláusula de rescisión de aproximadamente 10 millones de dólares, equivalente a unos 8,9 millones de euros. Esta condición le permitiría negociar su salida si recibe una propuesta de un club importante del fútbol europeo y existe disposición para abonar el importe establecido.

De esta manera, el compromiso que asumió con Estados Unidos no representaría necesariamente un impedimento para regresar a la competencia inglesa. El Manchester United tendría que evaluar las condiciones económicas de una eventual operación, aunque el interés del entrenador sería un primer paso importante para avanzar.

Por el momento, Pochettino tiene compromisos inmediatos con el seleccionado estadounidense. Durante la fecha FIFA deberá afrontar la eliminatoria de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Haití, cuyo partido de ida está previsto para este sábado en Miami. Por eso, todavía no está definido si la dirigencia de los Red Devils realizará un movimiento formal antes de esos encuentros.

Las alternativas que maneja el United

La posibilidad de desembarcar en Old Trafford también representa una oportunidad para Pochettino de volver a dirigir en la élite del fútbol europeo. Su experiencia en Inglaterra, especialmente durante su exitoso ciclo en el Tottenham, donde alcanzó la final de la UEFA Champions League en 2019, es uno de los aspectos que respaldan su candidatura.

Ajax v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League Semi Final: Second Leg | Dan Mullan/GettyImages

Aún así, la elección del próximo técnico no está limitada al nombre del argentino. Sir Jim Ratcliffe y el resto de la cúpula dirigencial también contemplan otras opciones para conducir el proyecto deportivo, entre ellas Antonio Conte y Gareth Southgate. La decisión dependerá, en buena medida, de cómo se resuelva la situación de Carrick y de las condiciones que puedan acordarse con el próximo candidato.

La prioridad del Manchester United pasa por encontrar un entrenador capaz de encaminar una temporada que comenzó de la peor manera.