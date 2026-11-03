¿Podrá jugar Rodri el Barcelona vs Atlético de Madrid? Esto se sabe sobre su estado físico

El FC Barcelona tuvo una gran exhibición este martes 3 de noviembre y venció al Aston Villa por marcador de 3-0 en la cuarta jornada de la UEFA Champions League. A pesar del buen resultado, hay un tema que preocupa al interior del club: Rodri tuvo que salir de cambio al medio tiempo debido a que presentó molestias en el gemelo derecho.

Este domingo, los blaugranas se medirán ante el Atlético de Madrid en LaLiga en un duelo importante en la carrera por el título. Después de 11 jornadas, el conjunto catalán marcha en la primera posición de la tabla, dos puntos por arriba de los Colchoneros.

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A cinco días del duelo ante el Atlético, la presencia de Rodri es una incógnita.

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, ofreció un breve comentario sobre la situación del mediocampista español tras el partido ante el Aston Villa.

El estratega alemán dejó entrever que todavía no se sabe qué tan severa es la lesión de Rodri y que tendrán que esperar hasta al miércoles para realizarle pruebas y conocer la situación.

(Rodri) ha notado molestias musculares, hay que esperar a mañana Hansi Flick sobre la lesión de Rodri

Rodri está en duda para el duelo del fin de semana ante el Atlético de Madrid | DeFodi Images/GettyImages

Rodri fue el gran fichaje del FC Barcelona en el mercado de verano. El mediocampista de la selección española eligió al cuadro de la Ciudad Condal sobre el Real Madrid.

En la temporada 2026/2027, el volante registra diez partidos en LaLiga, y suma un gol y una asistencia. En la Champions League tiene cuatro partidos.