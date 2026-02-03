¿Por qué demoró el anuncio de Raphael Veiga con América?

La demora en el anuncio oficial de Raphael Veiga con el Club América tiene una explicación puntual y administrativa. Aunque el futbolista ya se encuentra en México y convive con el plantel, el proceso contractual no se ha cerrado por pendientes migratorios que condicionan la firma.

Veiga llegó a territorio mexicano hace varios días y, pese a no estar anunciado, ya trabaja bajo la dinámica interna del club. La integración ha sido progresiva y supervisada, priorizando adaptación física y conocimiento del entorno. El retraso no responde a desacuerdos deportivos ni económicos, sino a tiempos formales ajenos al campo.

El mediocampista nunca había salido de Brasil para residir profesionalmente, un factor que explica la cautela en el proceso. Visas, exámenes médicos y documentación laboral forman parte del paquete que el club decidió completar sin atajos, buscando blindar el registro y evitar contratiempos reglamentarios posteriores.

Desde el cuerpo técnico hay tranquilidad. André Jardine fue claro al detallar el estado del trámite y abrió una ventana de optimismo respecto a la disponibilidad inmediata del refuerzo. “Veiga está haciendo trámites: exámenes médicos y su visa de trabajo”, explicó el entrenador, al confirmar que el proceso sigue su curso.

Jardine añadió que el calendario juega a favor del América y que el regreso a la capital podría acelerar los tiempos. “Creo que cuando regresemos ya podrá unirse a entrenar con nosotros”, señaló, subrayando que el futbolista ha cumplido con cada requisito solicitado y que el club acompaña de cerca cada etapa.

El técnico incluso dejó abierta la posibilidad de verlo pronto en competencia oficial. “Ojalá podamos contar con él ante Monterrey”, afirmó Jardine, una declaración que elevó la expectativa en Coapa. El mensaje fue claro: si los trámites se completan a tiempo, Veiga será elegible para el duelo del sábado.

En lo deportivo, la apuesta es fuerte. América considera a Veiga un futbolista determinante por su lectura entre líneas, llegada al área y liderazgo silencioso. El cuerpo técnico lo ve como un engranaje inmediato, pero sin forzar plazos, consciente de que la adaptación cultural también incide en el rendimiento.

Así, la espera no es señal de alarma, sino de método. América prioriza el orden para oficializar un fichaje estratégico sin riesgos legales. Con el jugador ya integrado y el entrenador marcando el horizonte, el anuncio es cuestión de horas. El balón, por ahora, espera a que el papel quede en regla.