Después de la derrota del Club América frente al Club Tigres UANL por la mínima diferencia 1-0 en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, muchos creen que el conjunto azulcrema no quiso ir por el triunfo que a la postre posiblemente los dejaría con el liderato general y rival en turno en cuartos de final al Club Pachuca.

Equipo que arriba a la Liguilla con cuatro victorias de manera consecutiva, en la Jornada 14 fueron derrotados por ellos precisamente en el Coloso de Santa Úrsula, en la 15 derrotaron a Tigres UANL en casa, en la Fecha 16 al Atlas y en la última jornada vencieron al Toluca.

Además, es una rivalidad bastante equilibrada, aunque Pachuca tiene una ligera ventaja en victorias sobre los de Coapa.

Pachuca suele ser el coco del América | Agustin Cuevas/GettyImages

Así lo hemos visto en los recientes enfrentamientos entre ambos en cómo los Tuzos parecen ser la cryptonita del Ave en la mayoría de sus encuentros en años recientes.

El conjunto hidalguense ha demostrado que puede complicarle mucho las eliminatorias al cuadro capitalino.

El balance histórico general en todas las competiciones es de 102 partidos entre ambos con 35 victorias para América, 29 empates y 38 derrotas.

Antecedentes importantes en Liguilla

Recordemos que, en las semifinales del Clausura 2022 fue un duro golpe, Pachuca eliminó al América con un global de 4-1.

Pero en los cuartos de final del Clausura 2025 se quitaron la espina y América eliminó a Pachuca con un global de 2-0.

Monterrey será rival de América | Azael Rodriguez/GettyImages

Al final, el Club América se medirá al Club de Fútbol Monterrey en los cuartos de final al quedarse con el tercer sitio de la clasificación con 30 unidades, mientras que la Pandilla es sexto lugar con 27 puntos. Un lugar que tiene fama de dar mala suerte, puesto que nunca un sexto lugar ha salido campeón en México.

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