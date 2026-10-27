¿Por qué el América vs Xolos de Tijuana se juega en miércoles?

El Club América y Xolos de Tijuana se verán las caras este miércoles 28 de octubre en el Estadio Azteca. El equipo dirigido por Guillermo Almada llega a este compromiso como primer lugar de la tabla, mientras que el cuadro fronterizo está en el octavo puesto.

La pregunta que muchos aficionados se hacen es por qué este partido se jugará a mitad de semana cuando el inicio de la jornada 15 del Apertura 2026 está programado para el viernes 30 de octubre.

El América vs Xolos de Tijuana se jugará este miércoles 28 de octubre | Francisco Vega/GettyImages

El duelo entre las Águilas y los Xolos se tenía que jugar originalmente el sábado 5 de septiembre, en la jornada 7 del certamen. Sin embargo, el enfrentamiento tuvo que ser pospuesto para esta nueva fecha debido a su participación en la Leagues Cup 2026.

Si bien el América no pudo clasificar a la final del certamen, sí disputó el duelo por el tercer lugar de la competencia el pasado 6 de septiembre. Las Águilas cayeron por la mínima diferencia ante el Club León.

Los antecedentes del América vs Xolos

En sus últimos diez enfrentamientos, el Club América tiene superioridad sobre Xolos de Tijuana. En este periplo, las Águilas suman cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota.

La última vez que el equipo azulcrema cayó ante los fronterizos fue en el ya lejano Clausura 2022 de la Liga MX.

América llega a este compromiso después de caer por marcador de 2-1 ante el Pachuca, mientras que el equipo de Sebastián Abreu derrotó a Santos Laguna por 4-1.

¿Xolos podrá dar la gran sorpresa en el Coloso de Santa Úrsula? ¿O el América extenderá su hegemonía sobre los caninos?