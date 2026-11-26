La posibilidad de volver a reunir a Lionel Messi con Pep Guardiola en el Manchester City generó una enorme expectativa durante el mercado de pases de 2020. En aquel momento, el futuro del delantero argentino en el FC Barcelona parecía incierto y distintos reportes señalaban que el equipo inglés podía convertirse en su próximo destino, especialmente por la relación que mantenía con su antiguo entrenador.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Sin embargo, Guardiola aseguró que nunca intentó convencer al rosarino para que abandonara el conjunto catalán. En una extensa entrevista con el brasileño Romário, excompañero suyo en el conjunto catalán, el técnico explicó que su deseo era que Messi permaneciera en el club donde había desarrollado prácticamente toda su carrera.

"Nunca llamé siquiera para intentar fichar a Messi. Soy hincha del Barcelona y prefería que se quedara allí", afirmó el entrenador.

El elogio de Pep a Lionel Messi

Más allá de los rumores sobre un posible fichaje, Guardiola volvió a destacar las cualidades que hicieron de Messi un futbolista irrepetible. El entrenador explicó que nunca había visto a un jugador con semejante capacidad para mantener un rendimiento extraordinario cada tres días, combinando goles y asistencias con una regularidad difícil de encontrar.

"No he visto un jugador como Messi"



Pep Guardiola comparó al campeón del mundo con Michael Jordan y sentenció: "Hay muy buenos jugadores, pero a ese nivel creo que no lo volveré a ver". pic.twitter.com/nc9cttJrWu — Corta (@somoscorta) November 25, 2026

También recordó que esa superioridad podía observarse durante los entrenamientos. Según contó, en los cuatro años que compartieron en el Barcelona, no recuerda haber visto al argentino perder alguno de los partidos reducidos que disputaban durante las prácticas.

Para él, la principal diferencia del campeón del mundo estaba en su mentalidad competitiva. Incluso comparó su personalidad con la de Michael Jordan después de ver el documental The Last Dance, dedicado a la leyenda del básquetbol estadounidense. El técnico consideró que ambos compartían una obsesión por ganar y alcanzar constantemente el máximo nivel.

Messi, una pieza clave en la carrera de Guardiola

La etapa de Guardiola en el Barcelona marcó un antes y un después en su trayectoria como entrenador. Aunque posteriormente conquistó títulos con Bayern Múnich y Manchester City, Pep siempre destacó la influencia que tuvo Messi en su crecimiento profesional.

El argentino fue el principal protagonista de un equipo que revolucionó el fútbol europeo con su estilo de juego basado en la posesión, la presión alta y el protagonismo ofensivo. Bajo su conducción, Lionel encontró una posición cada vez más determinante, especialmente cuando comenzó a desempeñarse como falso nueve, una variante táctica que potenció todavía más su capacidad goleadora.

Aquella sociedad no solamente transformó la historia reciente del club catalán, sino que también contribuyó a consolidar la reputación del entrenador como uno de los más influyentes de su generación.

Los números que explican una sociedad histórica

Pep Guardiola y Lionel Messi compartieron cuatro temporadas históricas en el Barcelona | David Ramos/GettyImages

Guardiola también reconoció que, aunque algunos de los récords del '10' podrían ser superados con el paso del tiempo, no considera que vaya a presenciar a otro futbolista capaz de igualar su nivel, sus logros y, especialmente, su longevidad deportiva.

La sociedad entre ambos dejó una huella imborrable en el azulgrana. Entre 2008 y 2012 conquistaron 14 títulos, incluidos dos UEFA Champions League, tres Ligas españolas y el histórico sextete de 2009, una temporada en la que el equipo consiguió todos los trofeos posibles.

Durante ese período, Messi disputó 211 goles y repartió 79 asistencias bajo las órdenes del entrenador español, sus mejores registros con un mismo técnico. Además, conquistó el Balón de Oro en las cuatro temporadas que compartieron, consolidándose como la principal figura de uno de los equipos más dominantes de la historia del fútbol.

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