¿Por qué Lamine Yamal no viaja con el plantel del FC Barcelona a la ceremonia del Balón de Oro?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 tiene una logística particular para Lamine Yamal. El delantero del FC Barcelona viajó en un avión privado durante la noche del domingo, inmediatamente después del Clásico ante el Real Madrid, y lo hizo por separado del resto de la delegación oficial del club.

La decisión responde a una cuestión organizativa y no implica un distanciamiento del conjunto azulgrana. El delantero culé decidió organizar un traslado independiente para compartir la experiencia con sus seres queridos y su equipo de confianza.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Lamine Yamal flew to London last night immediately after the Clasico.



He arrived in a private jet.



— @ArthurPerrot pic.twitter.com/lMZViD7FED — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 26, 2026

Un viaje privado para compartir una noche especial

El futbolista organizó un viaje privado para un grupo de 16 personas elegidas por él, entre los que se encuentran sus padres, su hermano, su padrastro, su novia Inés García, varios primos, amigos cercanos y sus representantes.

La idea fue reunir a su círculo más íntimo para compartir la experiencia de la gala en Londres, en lugar de limitar el acompañamiento a unos pocos familiares. De esta manera, podrá vivir una de las noches más importantes de su trayectoria profesional rodeado de las personas que forman parte de su entorno más cercano.

Además, al optar por un avión privado, el delantero también libera plazas en el vuelo institucional del conjunto azulgrana, lo que facilita la organización del traslado para el resto de los asistentes.

El Barcelona tendrá una amplia representación en Londres

La delegación del Barcelona estará encabezada por Joan Laporta y contará con una amplia representación de la institución. Además de integrantes de los equipos masculino y femenino, asistirán miembros de los cuerpos técnicos y jóvenes talentos del club.

La cantidad de jugadores, candidatos a los premios e invitados hizo que la demanda de plazas para el traslado fuera mayor, en un contexto que llevó a organizar los viajes por separado para más comodidad.

69th Ballon D'Or Photocall At Theatre Du Chatelet In Paris | NurPhoto/GettyImages

¿Cuándo regresará Lamine Yamal a Barcelona?

El delantero tiene previsto pasar la noche en Londres, independientemente del resultado que obtenga en la ceremonia, y regresar a Barcelona el martes.

A su vuelta, se incorporará a la dinámica del equipo de cara a los próximos compromisos: el sábado 31 de octubre, ante el Alavés por LaLiga, y el martes 3 de noviembre, frente al Aston Villa por la UEFA Champions League.

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