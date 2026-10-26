¿Por qué Lionel Messi no viaja a la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Lionel Messi será uno de los grandes ausentes de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará hoy en Londres. El capitán de la selección argentina regresó a la lista de 30 nominados después de dos años sin aparecer entre los candidatos, pero todo indica que no viajará a Inglaterra para participar de la entrega del prestigioso galardón.

De acuerdo con la información publicada por el periodista Leo Paradizo , Messi no asistirá a la ceremonia, pese a que durante los últimos días había circulado la posibilidad de que participara como invitado especial. El argentino es el máximo ganador en la historia del Balón de Oro, con ocho conquistas, la última de ellas en 2023.

🚨 CONFIRMED: Leo Messi will not be there at the Ballon d'Or ceremony. @leoparadizo ⛔️ pic.twitter.com/P8ZBAFm6Fi — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 26, 2026

¿Por qué Messi no estará en la ceremonia del Balón de Oro 2026?

La principal explicación de la ausencia de Messi está relacionada con su agenda deportiva y personal en Estados Unidos. El delantero de 39 años tendría previsto permanecer en Miami para continuar con sus compromisos con Inter Miami, que este miércoles 28 de octubre enfrentará a Cincinnati en una nueva jornada de la Major League Soccer.

El argentino viene de atravesar varios días de intensa actividad. Primero viajó a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo y posteriormente regresó a Estados Unidos para reincorporarse a su equipo. El sábado disputó algunos minutos en la derrota de Inter Miami frente a New York Red Bulls.

Además, el domingo participó de la inauguración de la segunda edición de la Messi Cup, el torneo internacional Sub-16 que lleva su nombre y que reúne en Miami a 16 clubes de diferentes países, entre ellos Barcelona, Manchester City, Boca Juniors, River Plate y Newell's Old Boys.

La ceremonia inaugural se extendió hasta la noche, lo que complicó todavía más la posibilidad de realizar otro viaje transatlántico para asistir a la entrega del Balón de Oro.

Aunque los medios españoles señalan que Messi permanecerá en Estados Unidos para enfocarse en la actividad con Inter Miami, hasta el momento no trascendió una explicación oficial del futbolista sobre su decisión de no viajar.

¿Messi puede ganar el Balón de Oro 2026 aunque no asista a la ceremonia?

La ausencia de Messi no significa necesariamente que esté descartado para ganar el premio. No existe una regla que obligue a los futbolistas nominados a participar presencialmente de la ceremonia para recibir el reconocimiento.

El argentino vuelve a competir por el Balón de Oro después de sus actuaciones con Inter Miami y la selección argentina, con la que alcanzó la final del Mundial 2026. Sin embargo, tendrá una fuerte competencia con figuras como Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, quienes también llegan con argumentos importantes para quedarse con el galardón.

Messi conquistó el Balón de Oro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Este lunes buscará ampliar su récord a nueve premios, aunque todo indica que conocerá el resultado de la votación lejos de la ceremonia que se celebrará en Londres.