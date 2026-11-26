El cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada tomó la decisión de regresar a la alineación titular del Club América a Rodolfo Cota, por lo que en teoría podría adueñarse de la portería azulcrema durante la Liguilla.

Rodolfo Cota vuelve a la titularidad con el Ave | Manuel Velasquez/GettyImages

Hay que recordar que el experimentado guardameta de 39 años tomó la titularidad del arco tras la lesión de Luis Ángel Malagón en la Concacaf Champions Cup a principios del año que lo dejaron fuera de la participación con selección mexicana en el Mundial 2026.

Fernando Tapia jugó dos partidos | Maria Lysaker/GettyImages

Desde entonces, Cota fue el guardián del equipo y continuó hasta poco más de la mitad del presente Apertura 2026 disputando ocho compromisos (Fernando Tapia jugó dos juegos, la Jornada 4 y 6). Es decir que, de los ocho juegos entre la Fecha 1 y 10, recibió 11 goles siendo parte de cuatro triunfos, tres triunfos y solo una derrota.

Mientras que, una vez recuperado en su totalidad Guillermo Almada tomó la decisión de volver a colocar a Luis Ángel Malagón de titular y en su retorno bajo los tres palos en siete juegos disputados entre la Jornada 11 y 17, recibió 13 anotaciones siendo parte de solo dos victorias, tres empates y dos derrotas.

Por lo que, evidentemente con un partido menos disputado, tuvo estadísticas más deficientes en cuando a nivel individual y resultados grupales.

¿Por qué Malagón no es titular en el arranque de la Liguilla?

Luis Ángel Malagón no ha tenido el mejor regreso a las canchas | Jam Media/GettyImages

Las críticas y señalamientos no se han dejado esperar y muchos le han atribuido el pésimo cierre de torneo a las actuaciones de Malagón, el guardameta del tricampeonato ha sido cuestionado por su deficiente nivel de juego y se le ha achacado que pudo haber hecho más en varios de los goles que recibió y que le costaron puntos al equipo en la fase regular.

Por ese motivo, un sector del entorno azulcrema solicitó el regreso a la titularidad de Rodolfo Cota a quien consideran que hizo un mejor trabajo durante el Apertura 2026.

Almada sentó a Malagón, va con Cota en el arco.

Así va el América contra Rayados:



Cota

Kevin

Bueno

Ramos Mingo

Reyes

Cerrillo

Cervantes

Chiquto

Zendejas

Perea

Borja



En la banca estarán Henry y Brian. — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) November 26, 2026

Sin lugar a duda, los números le dan la razón a quienes pidieron a Cota sobre todo por los resultados grupales, pues el equipo fue en picada sobre todo en los últimos cuatro partidos que jugó.

Si bien es cierto que no se le puede atribuir toda la culpa a Malagón por este bajón de nivel del equipo, sí tiene un porcentaje de culpa al no pasar por su mejor momento individual, le ha hecho falta ese perfil atajador y seguro que le caracterizaron durante sus primeros torneos como azulcrema.

Por ende, necesita seguir trabajando y recuperar la confianza que algún momento tuvo más aún cuando se acerca el fin de su contrato el próximo año, por lo que corre el riesgo de no ser renovado y terminar como agente libre buscando otro club.

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