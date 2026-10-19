¿Por qué Marcus Rashford no ha regresado al Manchester United?

El regreso de Marcus Rashford al Manchester United está lejos de cumplir con las expectativas. Después de su paso por el FC Barcelona, el delantero volvió a Old Trafford sin demasiado protagonismo y todavía no consiguió marcar diferencias con la camiseta de los Red Devils.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Sin embargo, detrás de su falta de impacto hay varios factores que ayudan a entender por qué todavía no logra recuperar su mejor versión.

Una lesión que condiciona su rendimiento

Uno de los principales motivos de su irregularidad es un problema físico que arrastra desde el Mundial 2026. Según informó Sky Sports, Rashford sufre una lesión en la cadera que requiere tratamiento diario y que también lo obligó a perderse los últimos compromisos internacionales con Inglaterra.

La situación repercute especialmente en un futbolista cuyo juego depende en buena medida de la velocidad, la potencia y la capacidad para superar rivales en carrera. Aunque una molestia de estas características no siempre impide competir, sí puede limitar sus movimientos y afectar la confianza necesaria para explotar sus principales virtudes.

🚨🚨| Marcus Rashford since going back to Manchester United:



🏟️ 8 Matches

⚽️ 0 Goals

🅰️ 0 Assists



No minutes for him today against Leeds United. ❌🫠 pic.twitter.com/AskYmkabjt — Kalshi FC (@KalshiFC) October 18, 2026

Michael Carrick reconoció que el cuerpo técnico está gestionando el problema físico del atacante. Desde entonces, su participación en la Premier League fue prácticamente nula, una señal de que todavía no consiguió dejar atrás las dificultades.

Los problemas colectivos también lo perjudican

La situación de Rashford tampoco puede analizarse sin tener en cuenta el funcionamiento general del equipo. El United atraviesa dificultades para encontrar regularidad en ataque y varios de sus futbolistas ofensivos están lejos de ofrecer su mejor rendimiento.

Bruno Fernandes, uno de los principales generadores de juego del conjunto inglés, tampoco ha logrado mantener la influencia que mostró durante la temporada anterior. El portugués había creado 136 ocasiones en la última campaña, una cifra que reflejaba su importancia en la construcción ofensiva.

A esto se suman los problemas físicos de Benjamin Sesko y los cambios tácticos introducidos por Carrick, que también afectaron la continuidad de otros delanteros, como Matheus Cunha. En ese contexto, el inglés no es el único que tiene dificultades para encontrar su lugar.

Las estadísticas reflejan su falta de eficacia

Aunque todavía no consiguió marcar ni asistir en esta temporada, Rashford sí generó situaciones para romper esa sequía; el delantero acumula 17 remates en todas las competiciones y registra un valor de goles esperados de 1,92.

Esta última cifra indica que, por la calidad de las oportunidades que tuvo, podría haber marcado cerca de dos goles. Sin embargo, la falta de precisión y las intervenciones de los arqueros siguen impidiéndole transformar sus intentos en resultados concretos.

Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27 | Justin Setterfield/GettyImages

Carrick destacó algunos aspectos positivos de su rendimiento y confía en que la insistencia termine dando frutos. El técnico considera que está encontrando espacios y posiciones favorables, aunque todavía necesita mayor contundencia en los metros finales.

Un regreso que todavía puede cambiar

Su escasa participación reciente complica la posibilidad de recuperar ritmo competitivo, pero sus números también muestran que sigue buscando oportunidades para marcar diferencias.

La clave estará en dejar atrás las molestias y recuperar la confianza frente al arco. Si consigue hacerlo, Marcus tendrá la posibilidad de revertir un comienzo que, por ahora, está muy lejos de lo esperado en su regreso a Old Trafford.

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