¿Por qué no juega Koke hoy ante el Manchester United?

El Atlético de Madrid afrontará su compromiso de Champions League contra el Manchester United con una ausencia especialmente dolorosa. Koke, capitán y leyenda del conjunto rojiblanco, no estará disponible debido al fallecimiento de su madre, una noticia que ha generado tristeza en el entorno del equipo español.

La lamentable pérdida familiar se produjo apenas unas horas antes del cruce europeo, por lo que el experimentado contención quedó descartado para participar en el encuentro. Evidentemente, la situación personal del futbolista tiene absoluta prioridad sobre cualquier compromiso deportivo, más allá del enorme valor del cotejo.

🖤 Koke no jugará hoy ante el Manchester United.



🕊️ El Atleti acaba de anunciar el fallecimiento de su madre y se guardará un minuto de silencio esta noche en el Metropolitano.



Descanse en paz. pic.twitter.com/FhjaREvaNL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2026

El Atlético de Madrid ha informado que rendirá un homenaje a la madre del jugador antes del inicio del partido. Está previsto que se guarde un minuto de silencio en su memoria, como muestra de respeto y solidaridad hacia el capitán rojiblanco.

La noticia representa un golpe emocional para una institución en la que Koke ha desarrollado prácticamente toda su carrera. El mediocampista español mantiene una relación especialmente estrecha con el Atlético de Madrid, donde se ha consolidado como uno de los principales referentes del vestuario durante las últimas temporadas.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Más allá de su importancia futbolística, el capitán es considerado una figura de liderazgo dentro del conjunto colchonero. Su experiencia, personalidad y conocimiento de la institución lo convierten en uno de los hombres que más respeto genera a nivel interno del vestidor.

En términos estrictamente dportivos, su ausencia también supone un contratiempo para el Atlético de Madrid. El cuerpo técnico deberá encontrar alternativas para cubrir una posición importante en el mediocampo, pues se tenía en mente que Koke fuese titular en este cotejo de alto nivel.

Sin embargo, cualquier consideración relacionada con el planteamiento táctico queda inevitablemente en segundo plano ante la situación que atraviesa el futbolista. La pérdida de un familiar cercano representa un momento profundamente complicado, por lo que el club deberá ofrecerle el tiempo y acompañamiento necesarios durante este proceso personal.