¿Por qué Rodri no es titular en Champions contra el PSG?

El FC Barcelona tiene uno de los partidos más importantes del año en frente. La posición en la Fase de Grupos de la Champions League puede depender de este resultado ante el PSG, sin embargo, el club blaugrana se guardó una de sus mejores piezas.

Hansi Flick envió a la banca a Rodri, piedra angular del buen momento que vive el equipo culé. Durante la semana, no hubo reportes de molestias físicas ni desgaste, por lo que la razón es una incógnita y solo da para especulación.

Entre las posibles razones para que Rodri no sea titular es darle más juego a Marc Bernal, quien ha tenido poca actividad de titular esta temporada. Otro motivo para la suplencia puede ser el partido que sigue: El Clásico. Si Flick ya está pensando en el compromiso del domingo contra el Real Madrid, querrá que el centrocampista español esté al 100%.

En dado caso de que el ex Manchester City no tenga minutos, sería la primera ocasión desde el 23 de agosto que no vería actividad. En esa ocasión, se perdió el partido contra el Elche y desde ese entonces ha participado en todos los partidos del Barça y también de la selección española.