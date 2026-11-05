¿Por qué se retira Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal?

El mundo del fútbol se ha visto sacudido este jueves por una noticia totalmente inesperada: Cristiano Ronaldo anunció su retirada de la selección de Portugal.

Este artículo fue publicado originalmente por SI FC

Aunque los aficionados eran conscientes de que el jugador de 41 años se acercaba al inevitable final de su carrera, la forma y el momento de su despedida han supuesto una auténtica sorpresa. Al fin y al cabo, el pasado mes de septiembre señaló que ganar la UEFA Nations League con Portugal era uno de sus últimos objetivos como futbolista.

Las informaciones incluso apuntaban a que Ronaldo formaría parte de la convocatoria de Portugal en el parón FIFA de noviembre, pero el delantero del Al Nassr se retiró de la contienda al anunciar su retirada en un emotivo vídeo de cinco minutos.

Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1 | Carlos Rodrigues/GettyImages

Entonces, ¿a qué se debe este cambio de opinión por parte de un jugador que, claramente, no tenía previsto retirarse en este momento de su carrera?

Las razones detrás de la retirada de Ronaldo de la selección

Oficialmente, Cristiano Ronaldo no fue dando más pistas sobre su adiós. Sin embargo, extraoficialmente, ha ido dejando indicios a lo largo de los últimos meses.

El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid, entre otros, admitió abiertamente en septiembre que se planteaba retirarse de la selección portuguesa tras el Mundial, en el que marcó tres goles. Portugal no logró pasar de octavos de final en lo que era casi con toda seguridad su última participación en el torneo.

"Tuve una conversación con nuestro presidente y con nuestro seleccionador. Sigo creyendo que puedo ayudar a la selección a alcanzar sus objetivos, y lo dejaré cuando sienta que ya no aporto nada aquí", explicó Ronaldo apenas seis semanas antes de su retirada.

Evidentemente, el jugador cree ahora que ya no está “aportando nada a la selección”. Si tomó esa decisión por sí mismo es otra historia completamente diferente.

Fue el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, quien ayudó a convencer a Cristiano de que continuara su carrera internacional. Pero la buena relación entre ambos no duró mucho, ya que un enfrentamiento durante el parón internacional de septiembre-octubre hizo que las cosas se torcieran.

Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1 | Octavio Passos/GettyImages

Ronaldo abandonó la concentración por lo que consideró promesas incumplidas por parte del técnico, derivadas de haber sido dejado en el banquillo en la victoria por 2-1 sobre Noruega. Al jugador le mandaron a calentar durante el partido, pero Jorge Jesús se negó a darle entrada.

Al parecer, el seleccionador de Portugal prometió pedir disculpas públicamente a Ronaldo, pero eso nunca llegó a suceder. En cambio, Jorge Jesús adoptó una postura más firme. "Puedo prometer lo que quiera, soy el entrenador. Ningún jugador tomará jamás una decisión por mí", manifestó.

A Ronaldo se le impuso una breve suspensión por su conducta, junto con una multa relativamente insignificante. El seleccionador dejó claro que volvería a acoger al jugador de 41 años en su plantilla si quería jugar, pero parece que la última aparición de Ronaldo con Portugal quedará para siempre en los 67 minutos sin goles contra Gales del 24 de septiembre de 2026.

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