Portugal vs Dinamarca: así fue el histórico homenaje a Cristiano Ronaldo con el dorsal 7
Cristiano Ronaldo se retiró oficialmente de la selección portuguesa el pasado 5 de noviembre. El 'Comandante', de 41 años, fue el dueño del dorsal 7 durante los últimos 23 años, disputó 234 partidos y anotó 146 goles.
Este sábado 14 de noviembre, la escuadra lusa se enfrentó ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA. Este cotejo sirvió como ocasión perfecta para homenajear al legendario delantero que disputó seis mundiales con la Seleção das Quinas.
Previo al inicio del duelo correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre, los futbolistas de la selección portuguesa aparecieron en el campo vistiendo el jersey de Portugal con el número 7.
Antes de que arrancara el duelo se desplegó un tifo enorme agradeciendo a Cristiano Ronaldo por su rendimiento con la selección portuguesa.
En el minuto 7 del juego, los aficionados portugueses congregados en el Estadio Municipal de Braga aplaudieron al mítico delantero y emularon su famoso festejo a la hora de anotar: "Siiiiuuuu".
En las pantallas del estadio apareció la figura del exjugador del Real Madrid y Manchester United, acompañado por la leyenda "obrigado, capitán" ("gracias, capitán", en español).
Cristiano Ronaldo disputó su último partido con Portugal el pasado 24 de septiembre, ante Gales en la Liga de Naciones de la UEFA. El delantero abandonó de manera intempestiva la concentración tras tensiones con el técnico Jorge Jesus; CR7 llegó al punto de asegurar que se sintió "traicionado" por el estratega.
El descontento del 'Comandante' estuvo relacionado con su rol en el equipo y acusó a Jesus de no respetar su palabra con respecto a los minutos que jugaría.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.