Portugal vs Dinamarca: previa, predicciones y alineaciones

La Nations League retomó sus actividades este jueves con los penúltimos partidos de la fase de grupos y este sábado será el turno de Portugal y Dinamarca de enfrentarse en la búsqueda por la clasificación a los cuartos de final. Los lusos están invictos en la competición y lideran el grupo A4 con 12 puntos y el pase asegurado, a diferencia de los daneses, que marchan segundos con seis unidades y tienen a Gales y Noruega por detrás, ambos con tres puntos.

Pronóstico SI

Portugal son los favoritos para ganar porque llevan cuatro victorias en cuatro partidos y un 4-2 a Dinamarca en el enfrentamiento de octubre. Los daneses, por su parte, tienen motivos para buscar revancha y, si bien marcaron siete goles en lo que va de la Nations, también recibieron siete. La ausencia de Cristiano Ronaldo es la gran novedad para los locales, que van a intentar demostrar que pueden seguir ganando sin su goleador histórico, aunque ya lo hicieron en otras oportunidades.

Todo apunta a una victoria portuguesa, con una selección visitante que podría hacer algo de daño en área rival.

Portugal 3-1 Dinamarca

¿A qué hora se juega el Portugal vs Dinamarca?

Ciudad: Braga, Portugal

Estadio: Estádio Municipal de Braga

Fecha: sábado 14 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Rade Obrenovič (SVN)

Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y Dinamarca (últimos cinco partidos)

Portugal : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Dinamarca: 1

Último partido entre ambos: 1/10/2026 - Dinamarca 2-4 Portugal - Fecha 3, Nations League 2026/27

Últimos 5 partidos

Portugal Dinamarca Portugal 2-1 Noruega 4/10/2026 Gales 0-1 Dinamarca 4/10/2026 Dinamarca 2-4 Portugal 1/10/2026 Dinamarca 2-4 Portugal 1/10/2026 Noruega 1-2 Portugal 27/9/2026 Dinamarca 2-0 Gales 27/9/2026 Portugal 1-0 Gales 24/9/2026 Noruega 3-2 Dinamarca 24/9/2026 Portugal 0-1 España 6/7/2026 Dinamarca 2-1 Ucrania 7/6/2026

¿Cómo ver Portugal vs Dinamarca por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+ España DAZN Spain

Últimas noticias de Portugal

Jorge Jesus, Portugal | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Portugal afronta su primera concentración desde el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección. El delantero se despidió después de 23 años y 146 goles en 234 partidos. Jorge Jesus tuvo que responder a las versiones sobre un supuesto desacuerdo entre los dos. "No me siento culpable por su salida", admitió el DT, quien aseguró que respetaba la decisión del futbolista y que la responsabilidad de ganar se mantenía intacta.

La despedida de CR7 dejó vacante la capitanía, que ahora le corresponde a Bernardo Silva. El mediocampista del Real Madrid lleva 115 partidos con la camiseta de los lusos y encabeza la lista de jugadores con más apariciones en la selección. Rúben Dias, Joao Cancelo, Rúben Neves y Bruno Fernandes son parte del grupo de futbolistas que podrán portar la cinta, según el criterio de presencias establecido por Jesus.

En cuanto a la convocatoria, el DT incluyó a Alberto Costa y Gustavo Varela y recuperó a António Silva, Mateus Fernandes y Carlos Forbs. Francisco Conceiçao quedó fuera por sanción y Nuno Mendes por lesión, además Joao Cancelo va a tener que cumplir una fecha de suspensión ante Dinamarca. El cuerpo técnico está pendiente la evolución de Rafael Leao, quien fue sustituido durante el descanso de un partido del Galatasaray el 8 de noviembre por una molestia que el propio delantero consideró de poca gravedad.

Posible alineación de Portugal contra Dinamarca (3-2-4-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Tavares; Joao Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix; Gonçalo Ramos.

Últimas noticias de Dinamarca

Brian Riemer, Dinamarca | LISELOTTE SABROE/GettyImages

Dinamarca tiene dos bajas de peso. Andreas Christensen sigue recuperándose de una lesión en el muslo que sufrió en septiembre con el Barcelona y no fue incluido en la convocatoria. "Aunque es uno de nuestros jugadores más importantes, no ha sido posible ponerlo a punto", explicó Brian Riemer, quien confirmó que habló con Hansi Flick y los servicios médicos de los culés. Por eso, Rasmus Nicolaisen fue convocado para reforzar la defensa, donde Joachim Andersen y Oliver Provstgaard respondieron satisfactoriamente durante los últimos cuatro partidos internacionales.

Patrick Dorgu es el otro futbolista que no va a estar disponible para los compromisos ante Portugal y Noruega. El futbolista del Manchester United está de baja por una lesión sufrida durante el anterior parón internacional y los Red Devils descartaron que estuviera preparado para volver a la selección.

Posible alineación de Dinamarca contra Portugal (3-2-4-1): Mads Hermansen; Rasmus Nissen Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle; Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy; Rasmus Hojlund.

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