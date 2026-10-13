Preocupación en el Real Madrid: Bernardo Silva no encuentra su lugar con Mourinho

La llegada de Bernardo Silva al Real Madrid generó expectativas por su capacidad para controlar el ritmo de los partidos y encontrar soluciones tácticas. José Mourinho apostó por incorporarlo como agente libre después de su etapa en el Manchester City, convencido de que su versatilidad podía darle nuevas alternativas al mediocampo.

Sin embargo, el comienzo de la temporada 2026/27 estuvo lejos de lo esperado.

El técnico portugués buscaba un futbolista capaz de aportar pausa, criterio en la distribución y creatividad en espacios reducidos. No obstante, las dificultades físicas iniciales y la competencia interna complicaron la adaptación del mediocampista, que todavía no consigue consolidarse en los planes del entrenador.

🚨 NEW: Bernardo Silva has almost DISAPPEARED from Real Madrid’s plans under Mourinho.



He has played just EIGHT MINUTES since September 12. @marca pic.twitter.com/wgRIkV6EZp — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 13, 2026

Una oportunidad que no terminó de aprovechar

Mourinho probó inicialmente a Silva en el doble pivote junto a Federico Valverde, en un contexto condicionado por la ausencia de Aurélien Tchouaméni y las dudas sobre Eduardo Camavinga. La idea era aprovechar la capacidad asociativa de Bernardo para mejorar la circulación de la pelota y facilitar la conexión con los atacantes.

La apuesta no terminó de funcionar. Aunque el exjugador del City ofrece recursos técnicos diferentes, su perfil no aporta el despliegue físico ni la intensidad de Valverde.

Otra posibilidad consistía en adelantar su posición para acercarlo al área rival, pero esa alternativa apenas tuvo continuidad y sus ingresos desde el banco tampoco cambiaron el panorama.

La forma física, un obstáculo desde la pretemporada

El estado físico del portugués también estuvo bajo observación: durante la pretemporada, Mourinho le hizo una advertencia pública al considerar que no había regresado en las condiciones adecuadas después de las vacaciones.

Pese a ello, el entrenador le dio oportunidades durante las primeras jornadas de LaLiga. Su participación fue disminuyendo progresivamente y, desde el encuentro ante el Rayo Vallecano del 12 de septiembre, no volvió a ser titular.

La competencia complica su regreso

En sus primeros seis partidos de Liga, Bernardo Silva acumuló 282 minutos, una cifra discreta para un futbolista de su experiencia. Además, todavía no debutó en la UEFA Champions League 2026/27, cuyo primer encuentro se perdió por una sanción pendiente de su etapa en Inglaterra.

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase | David S. Bustamante/GettyImages

La recuperación de Tchouaméni y el rendimiento de Arda Güler redujeron todavía más sus opciones. Mientras el francés y Valverde se afianzan en la mitad de cancha, el turco ofrece creatividad detrás de los principales atacantes.

Con este escenario, Bernardo afronta el desafío de recuperar protagonismo en un equipo que todavía busca mayor fluidez en su juego.