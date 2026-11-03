Pronóstico AEK vs Real Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El AEK de Atenas y el Real Madrid se ven las caras este miércoles 4 de noviembre por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League 2026/27. El vigente campeón de Grecia prepara una fiesta para recibir a los merengues: será el rival más importante que haya pasado por el Allwyn Arena desde su inauguración en 2022.

Los de Mourinho llegan en su mejor momento de la temporada, con puntaje perfecto en Champions y con el envión anímico de haber ganado de forma consecutiva sus últimos seis partidos, entre ellos el Clásico en el Camp Nou.

El AEK de Marko Nikolić, en cambio, atraviesa una mala racha: perdió sus últimos dos partidos de Champions ante Shakhtar Donetsk y Manchester City, cayó ante PAOK por la Copa y el domingo perdió el clásico ante Panathinaikos. En su casa, buscará volver a hacerse fuerte.

¿Cómo llegan AEK y Real Madrid? Estado de forma

AEK Real Madrid Panathinaikos 2-0 AEK Atenas 01/11/26 Racing de Santander 0-3 Real Madrid 01/11/26 PAOK 3-1 AEK 28/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 AEK 5-0 Panetolikos 24/10/26 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/26 Manchester City 5-1 AEK 20/10/26 Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/26 Shakhtar 3-1 AEK 14/10/26 Roma 3-4 Real Madrid 14/10/26

Bajas confirmadas de AEK y Real Madrid

AEK

Marko Nikolić no podrá contar con el arquero Thomas Strakosha, que se recupera de una lesión en la muñeca, por lo que Alberto Brignoli seguirá bajo los tres palos. El delantero húngaro Barnabás Varga, autor de dos goles en esta Champions, ya está recuperado y podría formar dupla en ataque con Luka Jović, ex jugador del Real Madrid

Rayo Vallecano de Madrid v AEK Athens FC - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

Real Madrid

José Mourinho no podrá contar con Rodrygo ni con Raúl Asencio, quienes siguen recuperándose de sus lesiones, mientras que Ferland Mendy no forma parte de la lista de la Champions. Federico Valverde, preservado ante Racing por molestias en el muslo, será evaluado hasta última hora, pero se cree que podrá estar.

Fc Barcelona V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre AEK y Real Madrid

AEK : 1

: 1 Empates : 2

: 2 Real Madrid: 1

Real Madrid 2-2 AEK | Champions League 02/03, Fase de grupos

AEK 3-3 Real Madrid | Champions League 02/03, Fase de grupos

Real Madrid 5-0 AEK | Copa UEFA 1985, 1° ronda - vuelta

AEK 1-0 Real Madrid | Copa UEFA 1985, 1° ronda - ida

Real Madrid's Argentinian Santiago Solari (L) figh | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Real Madrid como claro favorito por presente y jerarquía, aunque el ambiente del Allwyn Arena y el historial en Atenas le agregan un factor de riesgo.

Real Madrid : le concedo alrededor de un 66% de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos seis partidos, marcó al menos tres goles en cinco de ellos y tiene a Mbappé encendido, con tres goles en tres partidos de Champions. Además, recupera a Vinícius para este partido, lo que le suma desequilibrio por la izquierda.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos seis partidos, marcó al menos tres goles en cinco de ellos y tiene a Mbappé encendido, con tres goles en tres partidos de Champions. Además, recupera a Vinícius para este partido, lo que le suma desequilibrio por la izquierda. Empate : aparece cerca del 18% . Los dos antecedentes en Champions terminaron igualados, y el AEK es un equipo muy fuerte en su estadio, donde ganó todos sus partidos de la temporada. Si logra cerrar espacios y aprovechar las pelotas paradas, puede complicar al Madrid.

: aparece cerca del . Los dos antecedentes en Champions terminaron igualados, y el AEK es un equipo muy fuerte en su estadio, donde ganó todos sus partidos de la temporada. Si logra cerrar espacios y aprovechar las pelotas paradas, puede complicar al Madrid. AEK: se ubica alrededor del 16%. El Real Madrid nunca le ganó en Atenas, y la presión de su público puede ser un factor. Sin embargo, el equipo de Nikolić recibió 13 goles en sus últimos cinco partidos y mostró una fragilidad defensiva preocupante ante rivales de jerarquía, como el Manchester City.

Predicción de la IA para AEK vs Real Madrid

Recomendación de Apuesta (IA): el Real Madrid es favorito, pero la victoria visitante ofrece poco valor. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado vinculado a los goles, teniendo en cuenta el poder ofensivo del Merengue y las dudas defensivas del AEK.

El “Más de 2.5 goles” aparece como la principal alternativa. El Real Madrid marcó al menos tres goles en cinco de sus últimos seis partidos, y el AEK recibió tres o más goles en tres de sus últimas cinco presentaciones. Además, los dos antecedentes en Champions entre ambos tuvieron cuatro y seis goles.

Como segunda opción, “Ambos equipos marcan” también tiene argumentos: el AEK convirtió en cuatro de sus últimos cinco partidos y en su estadio promedia más de cuatro goles, mientras que el Madrid recibió goles en ocho de sus últimos once partidos. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las tendencias de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El AEK se apoyará en el empuje de un estadio repleto y muy ilusionado y en un bloque intenso, que buscará lastimar con Jović y la llegada de Marin. Su defensa viene sufriendo ante rivales de jerarquía, por lo que sostenerse en partido será el principal objetivo.

El Madrid, con Mbappé encendido y un equipo que encontró solidez en las últimas semanas, debería imponerse con claridad, aunque el ambiente en Atenas le exigirá concentración durante los 90 minutos.

Pronóstico: AEK Atenas 1-3 Real Madrid

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