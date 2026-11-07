Pronóstico Atlético de Madrid vs Barcelona: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Atlético de Madrid y Barcelona se ven las caras en el duelo más atractivo que tendrá la 12° jornada de LaLiga 2026/27. El Barça llega como líder con 30 puntos y el Atlético lo escolta con 28, por lo que el ganador se irá al parón internacional en lo más alto del campeonato.

El conjunto de Diego Simeone atraviesa su mejor momento en el torneo, con siete victorias consecutivas, la última un 2-0 ante el Levante, pero viene de caer por Champions como local ante el Bayern Múnich. El equipo culé llega en alza tras golear 6-1 al Alavés y 3-0 al Aston Villa, aunque ese último triunfo le costó la lesión de Rodri, que se suma a una larga lista de bajas.

Atlético de Madrid Barcelona Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich 03/11/26 Barcelona 3-0 Aston Villa 03/11/26 Levante 0-2 Atlético de Madrid 31/10/26 Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26 Atlético de Madrid 1-0 Deportivo 24/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid 20/10/26 PSG 4-2 Barcelona 20/10/26 Espanyol 0-1 Atlético de Madrid 17/10/26 Betis 2-5 Barcelona 17/10/26

Bajas confirmadas de Atlético de Madrid y Barcelona

Atlético de Madrid

Diego Simeone no podrá contar con el Cuti Romero, descartado por problemas musculares. Marc Pubill y David Hancko formarían la dupla central. La buena noticia es la recuperación de Johnny Cardoso, que vuelve a estar disponible.

Atletico Madrid v Manchester United - UEFA Champions League - League Phase - Riyadh Air | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Barcelona

Hansi Flick no podrá contar con Rodri tras su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha ante el Aston Villa que lo obligará a estar fuera cerca de un mes. Frenkie de Jong y Marc Bernal compiten por reemplazarlo en el mediocampo.

Tampoco estarán Dani Olmo, Xavi Espart ni Roony Bardghji, mientras que Andreas Christensen, Eric García y Jules Koundé serán evaluados hasta último momento pero cuentan con chances de ingresar en la convocatoria.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Atlético de Madrid y Barcelona (últimos 5 partidos)

Atlético de Madrid: 2

2 Empates : 0

: 0 Barcelona: 3

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona | Champions League 2025/26, cuartos de final (vuelta)

Barcelona 0-2 Atlético de Madrid | Champions League 2025/26, cuartos de final (ida)

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona | LaLiga 2025/26, fecha 30

Barcelona 3-0 Atlético de Madrid | Copa del Rey 2025/26, semifinal (vuelta)

Atlético de Madrid 4-0 Barcelona | Copa del Rey 2025/26, semifinal (ida)

Atletico De Madrid V Fc Barcelona - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-final Second Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Barcelona como leve favorito por su poder ofensivo y su presente, aunque la localía del Atlético, su racha en LaLiga y las bajas culés hacen de este un partido muy parejo.

Barcelona : le concedo alrededor de un 43% de probabilidades de victoria. Es el equipo más goleador del campeonato, con Raphinha y Lamine Yamal en un nivel altísimo (ambos marcaron ante el Villa), y ganó sus últimas dos visitas al Metropolitano. Sin embargo, la baja de Rodri le quita equilibrio en el mediocampo y su defensa sigue concediendo ocasiones.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Es el equipo más goleador del campeonato, con Raphinha y Lamine Yamal en un nivel altísimo (ambos marcaron ante el Villa), y ganó sus últimas dos visitas al Metropolitano. Sin embargo, la baja de Rodri le quita equilibrio en el mediocampo y su defensa sigue concediendo ocasiones. Empate : aparece cerca del 26% . El Atlético es muy sólido en LaLiga, donde mantuvo el arco en cero en sus últimos tres partidos, y Simeone suele plantear este tipo de partidos con mucho orden. Un partido trabado entre los dos mejores equipos del torneo puede terminar igualado.

: aparece cerca del . El Atlético es muy sólido en LaLiga, donde mantuvo el arco en cero en sus últimos tres partidos, y Simeone suele plantear este tipo de partidos con mucho orden. Un partido trabado entre los dos mejores equipos del torneo puede terminar igualado. Atlético de Madrid: se ubica alrededor del 31%. Juega ante un Metropolitano lleno, viene de siete triunfos seguidos en LaLiga y sabe hacerle daño al Barça: le hizo seis goles en tres partidos la temporada pasada. La derrota ante el Bayern, de todos modos, dejó dudas sobre su capacidad para lastimar a rivales de jerarquía.

Predicción de la IA para Atlético de Madrid vs Barcelona

Recomendación de Apuesta (IA): el partido está muy parejo en el mercado de resultado, por lo que la opción más sólida pasa por un mercado que refleje la capacidad ofensiva de ambos equipos y la fragilidad defensiva del Barça.

“Ambos equipos marcan” aparece como la principal alternativa. El Barcelona marcó en todos sus partidos de la temporada, pero recibió goles en seis de sus últimos ocho, y el Atlético, con Julián Álvarez y Giuliano Simeone, tiene la velocidad para castigar la línea adelantada de Flick, como lo hizo en la Champions la temporada pasada.

Como segunda opción, “Barcelona marca 1 o más goles en el segundo tiempo” también tiene argumentos: el equipo de Flick suele imponer su ritmo con el correr de los minutos, y en la última visita al Metropolitano dio vuelta el partido en el complemento. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en el presente de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI



En los últimos cinco cruces, tres fueron para el Barça y dos para el Aleti y siempre hubo goles. Sería raro que esta vez fuera distinto. El equipo colchonero es fuerte en su casa y tiene en Julián Álvarez y Álex Baena a dos jugadores en un gran momento. Pero la derrota ante el Bayern dejó en evidencia fisuras atrás que Raphinha y Lamine sabrán explotar al máximo en caso de repetirse.

La clave estará en el mediocampo del Barça, que pierde a Rodri y obliga a Flick a improvisar, y en una defensa visitante con varios suplentes. Se espera un partido de ida y vuelta, en el que ambos saldrán a buscar el triunfo.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-2 Barcelona