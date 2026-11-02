Pronóstico Barcelona vs Aston Villa: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Barcelona y el Aston Villa se verán las caras después de 43 años cuando se enfrenten este martes 3 de noviembre en el Camp Nou por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League 2026/27. El partido marcará el regreso de Unai Emery al estadio donde vivió como entrenador del PSG una de las derrotas más dolorosas de su carrera.

El Barça marcha octavo con 6 puntos, golpeado por la derrota 4-2 ante el PSG en París, aunque recuperado luego del 6-1 al Alavés tras caer también en el Clásico. El Aston Villa, vigente campeón de la Europa League, ganó sus tres partidos en el certamen, marcando 12 goles a favor y solo recibiendo tres.

¿Cómo llegan Barcelona y Aston Villa? Estado de forma

Barcelona Aston Villa Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26 Aston Villa 1-1 Fulham 31/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Bournemouth 3-0 Aston Villa 28/10/26 PSG 4-2 Barcelona 20/10/26 Aston Villa 2-1 Manchester City 24/10/26 Betis 2-5 Barcelona 17/10/26 Aston Villa 3-1 Viking 21/10/26 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/26 Newcastle 0-1 Aston Villa 17/10/26

Bajas confirmadas de Barcelona y Aston Villa

Barcelona

La defensa es el gran problema de Hansi Flick, que no recuperará a ningún zaguero para este partido. Jules Koundé, con un esguince en el tobillo izquierdo, se perderá su cuarto partido seguido, mientras que Xavi Espart sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho en el Clásico y estará unas siete semanas fuera. Tampoco estarán Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji.

A ellos se suma Dani Olmo, quien sigue recuperándose de la lesión en el aductor izquierdo que sufrió en París. Ante tantas ausencias, Flick volverá a completar la lista con defensores del filial.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA | FRANCK FIFE/GettyImages

Aston Villa

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, recuperándose de la rotura de ligamentos sufrida en el Mundial, ni con Matteo Ruggeri y Aaron Wan-Bissaka, ambos con problemas musculares. El resto del plantel llega en buenas condiciones físicas.

Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Barcelona y Aston Villa

Barcelona : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Aston Villa: 1

Aston Villa 3-0 Barcelona (t. s.) | Supercopa de Europa 1982 (vuelta)

Barcelona 1-0 Aston Villa | Supercopa de Europa 1982 (ida)

Probabilidades

El análisis coloca al Barcelona como favorito por localía y su poder ofensivo, aunque las bajas defensivas y el gran momento europeo del Aston Villa hacen de este un partido más parejo de lo que sugiere el mercado.

Barcelona : le concedo alrededor de un 62% de probabilidades de victoria. Marcó al menos dos goles en cada uno de sus partidos de Champions, juega en casa y tiene a Lamine Yamal y Raphinha en un altísimo nivel, ambos con doblete ante el Alavés. Sin embargo, recibió goles en cinco de sus últimos seis partidos y llega con una defensa improvisada.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Marcó al menos dos goles en cada uno de sus partidos de Champions, juega en casa y tiene a Lamine Yamal y Raphinha en un altísimo nivel, ambos con doblete ante el Alavés. Sin embargo, recibió goles en cinco de sus últimos seis partidos y llega con una defensa improvisada. Empate : aparece cerca del 20%. El Villa de Emery es un equipo ordenado y difícil de doblegar, capaz de cerrar espacios y sostener partidos ante rivales de jerarquía, como lo demostró ante el Manchester City.

: aparece cerca del El Villa de Emery es un equipo ordenado y difícil de doblegar, capaz de cerrar espacios y sostener partidos ante rivales de jerarquía, como lo demostró ante el Manchester City. Aston Villa: se ubica alrededor del 18%. Ganó sus tres partidos de Champions con 12 goles a favor, y sus transiciones rápidas pueden castigar la línea adelantada del Barça, como ya lo hizo el PSG. Su punto débil es la irregularidad reciente fuera de casa: recibió al menos dos goles en tres de sus últimas cinco salidas.

Predicción de la IA para Barcelona vs Aston Villa

Recomendación de Apuesta (IA): el Barcelona es favorito, pero su cuota ofrece poco valor y su defensa da ventajas. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado que refleje el poder ofensivo de ambos equipos.

“Ambos equipos marcan” aparece como la principal alternativa. El Aston Villa marcó en sus tres partidos de Champions, con un promedio de cuatro goles por partido, y el Barça recibió goles en cinco de sus últimos seis partidos, con una zaga plagada de bajas.

Como segunda opción, “Barcelona marca 2 o más goles” también tiene argumentos: el equipo de Flick alcanzó esa cifra en todos sus partidos de Champions de la temporada y promedia más de tres goles por partido en el Camp Nou. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en el presente de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El Barcelona tendrá la posesión y buscará desequilibrar con Yamal y Raphinha, que llegan en un altísimo nivel tras sus dobletes. Pero las bajas en defensa obligan a Flick a improvisar, y su línea adelantada puede sufrir ante un Villa que llega con 12 goles en sus tres partidos de Champions. Emery planteará un equipo ordenado y peligroso en las transiciones, con Jackson como referencia y la llegada de Ross Barkley desde el mediocampo.

La jerarquía del Barça en el Camp Nou debería inclinar la balanza, aunque todo indica que será un partido con goles en los dos arcos.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Aston Villa

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