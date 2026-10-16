Pronóstico Betis vs Barcelona: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Betis y el Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre en el duelo más atractivo de la jornada 9 de LaLiga 2026/27. El conjunto culé es líder con puntaje perfecto y viene de golear 4-1 al Galatasaray en Estambul por la Champions League.

El Betis, por su parte, es tercero con 19 puntos y atraviesa uno de sus mejores momentos: goleó 5-2 al Osasuna el fin de semana y el miércoles remontó para vencer 3-2 al Porto en su segundo triunfo en dos fechas de Champions. Con una victoria, el equipo de Manuel Pellegrini quedaría a solo dos puntos del líder, aunque llegará con un día menos de descanso que su rival.

¿Cómo llegan Betis y Barcelona? Estado de forma

Betis Barcelona Betis 3-2 Porto 14/10/26 Galatasaray 1-4 Barcelona 13/10/26 Betis 5-2 Osasuna 11/10/26 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/26 Deportivo 1-1 Betis 20/09/26 Sevilla 1-3 Barcelona 19/09/26 Betis 1-0 Getafe 17/09/26 Barcelona 7-2 Racing 16/09/26 Villarreal 1-2 Betis 14/09/26 Barcelona 5-1 Feyenoord 09/09/26

Bajas confirmadas del Betis y del Barcelona

Betis

Manuel Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo, quien sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo con la selección de República Dominicana y estaría fuera hasta fines de octubre. Aitor Ruibal, que se recupera de una operación de menisco, está cerca de volver.

Real Betis Balompie v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Barcelona

Hansi Flick no podrá contar con Andreas Christensen ni con Roony Bardghji. Raphinha, quien se perdió los partidos ante Getafe y Galatasaray por un edema en el muslo derecho, ya volvió a entrenar con el grupo y podría ocupar un lugar entre los suplentes. Frenkie de Jong también ya trabaja con el resto de sus compañeros, pero aún no recibió el alta médica.

Sevilla v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Betis y Barcelona (últimos 5 partidos)

Betis : 0

: 0 Empates : 2

: 2 Barcelona: 3

Barcelona 3-1 Betis | LaLiga 25/26, Fecha 37

Betis 3-5 Barcelona | LaLiga 25/26, Fecha 15

Barcelona 1-1 Betis | LaLiga 24/25, Fecha 30

Barcelona 5-1 Betis | Copa del Rey 2025, Octavos de final

Betis 2-2 Barcelona | LaLiga 24/25, Fecha 16

FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Barcelona como favorito por su presente arrollador, aunque el gran momento del Betis y la localía hacen de este uno de los partidos más exigentes de su temporada.

Barcelona : le concedo alrededor de un 57% de probabilidades de victoria. Ganó todos sus partidos oficiales de la temporada, marcó 43 goles en diez partidos y tiene variantes de sobra en ataque, como lo demostraron los goles de Gordon y Adeyemi en Estambul. Además, no pierde ante el Betis desde hace más de una década en LaLiga.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó todos sus partidos oficiales de la temporada, marcó 43 goles en diez partidos y tiene variantes de sobra en ataque, como lo demostraron los goles de Gordon y Adeyemi en Estambul. Además, no pierde ante el Betis desde hace más de una década en LaLiga. Empate : aparece cerca del 21% . Dos de los últimos cinco cruces terminaron igualados, y el Betis tiene la calidad suficiente con Isco, Abde y Antony para sostener un partido parejo ante su gente.

: aparece cerca del . Dos de los últimos cinco cruces terminaron igualados, y el Betis tiene la calidad suficiente con Isco, Abde y Antony para sostener un partido parejo ante su gente. Betis: se ubica alrededor del 22%. Es el equipo más en forma detrás del Barça, viene de ganarle al Real Madrid en La Cartuja en septiembre y le marcó goles al Barcelona en sus últimos seis enfrentamientos. Sin embargo, el desgaste del miércoles y algunas dudas defensivas le restan margen ante un rival tan contundente.

Predicción de la IA para el Betis vs Barcelona

Recomendación de Apuesta (IA): el Barcelona es favorito, pero el Betis tiene herramientas para lastimarlo, y los antecedentes recientes entre ambos marcan una clara tendencia de partidos con muchos goles.

El “Más de 2.5 goles” aparece como la principal alternativa. Cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos superaron esa línea, el Barça promedia más de cuatro goles por partido y el Betis marcó ocho en sus últimas dos presentaciones.

Como segunda opción, “Ambos equipos marcan” también tiene argumentos: el Betis anotó en sus seis últimos partidos ante el Barcelona, y el conjunto de Flick, con su línea defensiva adelantada, recibió goles en cinco de sus últimos ocho partidos. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las tendencias de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

Se enfrentan dos de los equipos más ofensivos del campeonato: el Betis marcó ocho goles en sus dos últimos partidos y el Barcelona promedia más de tres por encuentro. Los de Pellegrini, impulsados por su gente y por un Isco que volvió a su mejor nivel, intentarán aprovechar los espacios que deja un Barça que adelanta mucho sus líneas. El conjunto de Flick llega con el desgaste de su tercer viaje en una semana y con el PSG en el horizonte.

Todo indica que será un partido abierto y con goles, aunque la contundencia del líder debería alcanzarle para mantener su racha perfecta.

Pronóstico: Betis 2-3 Barcelona

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