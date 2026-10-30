Pronóstico Chivas vs Atlante: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Después de más de 12 años sin cruzarse en Primera División, el Club Deportivo Guadalajara se enfrentará al Atlante FC en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en la Jornada 15.

El compromiso se disputará este sábado 31 de octubre a las 21:07 horas (Estados Unidos) y 19:07 horas (México) desde el Estadio Akron.

¿Cómo llegan Chivas vs Atlante? Estado de forma

Chivas Atlante Monterrey 0-1 Chivas Atlante 0-1 San Luis Chivas 1-0 Necaxa Juárez 0-1 Atlante Chivas 1-1 Tigres Atlante 1-2 Pumas Atlas 1-1 Chivaa Querétaro 2-0 Atlante Chivas 0-2 Querétaro Atlante 4-2 Monterrey

Goles esperados

Los modelos consultados proyectan entre 1.84 y 1.93 xG para Chivas, y entre 0.79 y 0.93 para Atlante.

Bajas confirmadas de Chivas vs Atlante

Chivas

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: José Castillo ya se encuentra en la etapa final de su recuperación y está cerca de completar su proceso de rehabilitación. pic.twitter.com/MIgUMvGu97 — ChivasXtra (@ChivasXtra_) October 24, 2026

Miguel Gómez recayó en su lesión y volvió a sentir molestias musculares, por lo que no fue incluido en la convocatoria del juego ante la Pandilla.

José Castillo ya se encuentra en la etapa final de su recuperación y está cerca de completar su proceso de rehabilitación, por lo que es posible que pueda estar en la banca ante los azulgranas.

Luis Romo continúa con su proceso de recuperación y su regreso dependerá de su evolución física y de la valoración del cuerpo médico, hay posibilidad de que vuelva ante los Potros.

Brian Gutiérrez está en la etapa final de su recuperación y también apunta a volver este fin de semana. Ángel Sepúlveda presentó molestias físicas desde hace una semana y será duda.

Atlante

¡HARDY MEZA ES BAJA DE ATLANTE POR LESIÓN!



El Club #Atlante informó que el mediocampista #HardyMeza sufrió una fractura de rótula derecha durante la pretemporada, lesión que requirió una intervención quirúrgica.



De acuerdo con el club, la operación fue realizada con éxito y el… pic.twitter.com/rLrDFxv2Sh — 24 Morelos (@24_morelos) July 16, 2026

El capitán Hardy Meza sufrió una fractura de rótula derecha durante la pretemporada (en julio de 2026). Fue operado con éxito, pero su tiempo de recuperación estimado es de 6 a 8 meses, lo que lo deja fuera de lo que resta del torneo.

Historial de enfrentamientos directos entre el Chivas y Atlante (últimos cinco enfrentamientos)

Chivas: 2

Empates: 3

Atlante: 0

Guadalajara 1-1 Atlante | 31/10/17 · Copa MX

Atlante 1-3 Guadalajara | 21/02/17 · Copa MX

Guadalajara 1-1 Atlante | 24/01/17 · Copa MX

Atlante 1-1 Chivas | 26/01/14 · Liga MX

Guadalajara 1-0 Atlante | 04/08/13 · Liga MX

Último antecedente: Guadalajara 1-1 Atlante | 31/10/17 · Copa MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Chivas 60%. El Guadalajara parte como favorito por su rendimiento en el torneo, su fortaleza como local y su mejor balance defensivo.

Empate 24%. La tendencia al empate es muy alta, en tres de sus últimos cinco encuentros el resultado fue empate.

Atlante 16%. Atlante podría complicar el encuentro si consigue mantener el orden atrás, pero Chivas tiene mayores argumentos para controlar el partido.

Predicción de la IA para el Chivas vs Atlante

Recomendación de Apuesta (IA): la AI espera un partido en el que el Guadalajara lleve la iniciativa y Atlante tenga dificultades para generar ocasiones claras. Chivas 2-0 Atlante.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El Rebaño Sagrado buscará dominar la posesión y generar peligro constante, siendo claramente el favorito a ganar el duelo y consolidarse en las primeras posiciones.

Atlante necesitará defender con orden y aprovechar los contragolpes si no quiere ser superado con autoridad.

Chivas 2-1 Atlante

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