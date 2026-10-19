Pronóstico Chivas vs Necaxa: probabilidades, estadísticas y predicción

Chivas y Necaxa se miden este martes 20 de octubre en el Estadio Akron para la Jornada 13 del Apertura 2026. Los tapatíos son cuartos de la clasificación con 20 unidades pero deben comenzar a ganar porque han hecho apenas tres puntos de doce posibles, mientras los hidrocálidos aparecen en la penúltima posición con apenas nueve puntos, prácticamente eliminados del semestre.

¿Cómo llegan Chivas y Necaxa? Estado de forma

Chivas Necaxa Chivas 1-1 Necaxa 17/10/26 Necaxa 0-2 Atlas 16/10/26 Atlas 1-1 Chivas 10/10/26 Pachuca 3-3 Necaxa 11/10/26 Chivas 0-2 Querétaro 26/9/26 Necaxa 2-4 América 27/9/26 América 2-2 Chivas 19/9/26 San Luis 3-1 Necaxa 19/9/26 Chivas 3-0 Pumas 13/9/26 Necaxa 0-1 Puebla 11/9/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre Necaxa y Chivas registró un xG de 0.39 para los Rayos y 1.09 para el Rebaño, en un cuentro que acabó sin anotaciones.

Bajas confirmadas del Chivas vs Necaxa

Chivas

José Castillo | Jordan Teller/ISI Photos/GettyImages

José Castillo: hasta ahora no se había revelado que tenía el defensa, quien lleva sin aparecer desde la Leagues Cup, pero por fin, el técnico argentino Gabriel Milito dio a conocer su situación.



“José tuvo la primer lesión en la primer jornada de la Leagues Cup, se recuperó, volvió y tuvo una lesión en el aductor, volvió y tuvo una tercera lesión, esa es la realidad de él. Está en la recta final de su recuperación por suerte, decidimos ir de a poco con él. Necesitamos que los futbolistas estén en el mejor ritmo”, fueron las palabras del timonel.

Miguel Tapias: el defensa es otro que lleva fuera de circulación por largo rato. Supuestamente continúa con su proceso de rehabilitación.

Miguel Gómez: las lesiones musculares continúan impidióndole que vuelva a las canchas, pero su regreso estaría muy cerca.

Luis Romo: continúa recuperándose de su lesión en el bíceps femoral que acaeció en la concentración de la selección mexicana.

Omar Govea: se esperaba que jugara la jornada pasada tras cumplir su sanción por tarjeta roja y aún así quedó fuera por un tema muscular.

Necaxa

Alexis Peña | Leopoldo Smith/GettyImages

Sin bajas confirmadas, pero en el último choque el técnico peruano Juan Reynoso dejó fuera de la convocatoria a hombres como el capitán Alexis Peña, los colombianos Juan 'Tatay' Torres y Kevin Ante, Mauro Zaleta y el portero Luis Jiménez.

Historial de duelos directos entre Chivas y Necaxa (últimos 5 juegos)

Chivas: 2

2 Empates: 1

1 Necaxa: 2

Necaxa 0-0 Chivas | Liga MX Clausura 2026

Chivas 3-1 Necaxa | Liga MX Apertura 2025

Necaxa 3-2 Chivas | Liga MX Clausura 2025

Chivas 3-2 Necaxa | Liga MX Apertura 2024

Necaxa 1-0 Chivas | Liga MX Clausura 2024

Último antecedente: 22/4/26 – Necaxa 0-0 Chivas

Probabilidades

Debido al pobre rendimiento del Necaxa a lo largo del campeonato, las casas de apuestas ven a Chivas como claro favorito para salir con los tres puntos, aunque eso se decía el semestre pasado y ni así pudieron batir el arco hidrocálido.

Chivas: tiene una probabilidad estimada entre el 51% y 67% para volver al camino de la victoria.



Empate: hay entre 14% y 19% de chances de que dividan unidades.



Necaxa: los Rayos apenas tienen una probabilidad de entre 14% y 19% de dejar atrás su mala racha.

Predicción de la IA para el Chivas vs Necaxa

Recomendación de Apuesta (IA): Gana Chivas a cuota de -244. Empate a cuota de +390. Gana Necaxa a cuota de +540. Más de 2.5 goles a cuota de -227. Menos de 2.5 goles a cuota de +158. Más de 3.5 goles a cuota de +125. Menos de 3.5 goles a cuota de -161.

Google Gémini Pronóstico: Chivas 2-0 Necaxa

Pronóstico SI Fútbol

A pesar de lo que dicen las casas de apuestas, Chivas parece ir en picada porque ha dejado ir varios puntos, incluso de los últimos seis como locales únicamente se quedó con uno gracias a su derrota ante Querétaro y el empate con Tigres. La falta de contundencia al frente sigue siendo el talón de Aquiles del equipo tapatío y posiblemente se repita, teniendo como el mejor ejemplo lo ocurrido el semestre anterior cuando llegaban como favoritos y con urgencia de ganar para afianzar el liderato, sin embargo, no pasaron del cero. Es verdad que Necaxa es un desastre, con malos resultados en sus últimos cinco choques, pero eso no basta para decir que no podría sacar un punto, ya que ha marcado en tres de esos cinco cotejos.



Pronóstico: Chivas 1-1 Necaxa