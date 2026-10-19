Pronóstico Chivas vs Necaxa: probabilidades, estadísticas y predicción
Chivas y Necaxa se miden este martes 20 de octubre en el Estadio Akron para la Jornada 13 del Apertura 2026. Los tapatíos son cuartos de la clasificación con 20 unidades pero deben comenzar a ganar porque han hecho apenas tres puntos de doce posibles, mientras los hidrocálidos aparecen en la penúltima posición con apenas nueve puntos, prácticamente eliminados del semestre.
¿Cómo llegan Chivas y Necaxa? Estado de forma
Chivas
Necaxa
Chivas 1-1 Necaxa 17/10/26
Necaxa 0-2 Atlas 16/10/26
Atlas 1-1 Chivas 10/10/26
Pachuca 3-3 Necaxa 11/10/26
Chivas 0-2 Querétaro 26/9/26
Necaxa 2-4 América 27/9/26
América 2-2 Chivas 19/9/26
San Luis 3-1 Necaxa 19/9/26
Chivas 3-0 Pumas 13/9/26
Necaxa 0-1 Puebla 11/9/26
Goles esperados
El último enfrentamiento oficial entre Necaxa y Chivas registró un xG de 0.39 para los Rayos y 1.09 para el Rebaño, en un cuentro que acabó sin anotaciones.
Bajas confirmadas del Chivas vs Necaxa
Chivas
José Castillo: hasta ahora no se había revelado que tenía el defensa, quien lleva sin aparecer desde la Leagues Cup, pero por fin, el técnico argentino Gabriel Milito dio a conocer su situación.
“José tuvo la primer lesión en la primer jornada de la Leagues Cup, se recuperó, volvió y tuvo una lesión en el aductor, volvió y tuvo una tercera lesión, esa es la realidad de él. Está en la recta final de su recuperación por suerte, decidimos ir de a poco con él. Necesitamos que los futbolistas estén en el mejor ritmo”, fueron las palabras del timonel.
Miguel Tapias: el defensa es otro que lleva fuera de circulación por largo rato. Supuestamente continúa con su proceso de rehabilitación.
Miguel Gómez: las lesiones musculares continúan impidióndole que vuelva a las canchas, pero su regreso estaría muy cerca.
Luis Romo: continúa recuperándose de su lesión en el bíceps femoral que acaeció en la concentración de la selección mexicana.
Omar Govea: se esperaba que jugara la jornada pasada tras cumplir su sanción por tarjeta roja y aún así quedó fuera por un tema muscular.
Necaxa
Sin bajas confirmadas, pero en el último choque el técnico peruano Juan Reynoso dejó fuera de la convocatoria a hombres como el capitán Alexis Peña, los colombianos Juan 'Tatay' Torres y Kevin Ante, Mauro Zaleta y el portero Luis Jiménez.
Historial de duelos directos entre Chivas y Necaxa (últimos 5 juegos)
- Chivas: 2
- Empates: 1
- Necaxa: 2
- Necaxa 0-0 Chivas | Liga MX Clausura 2026
- Chivas 3-1 Necaxa | Liga MX Apertura 2025
- Necaxa 3-2 Chivas | Liga MX Clausura 2025
- Chivas 3-2 Necaxa | Liga MX Apertura 2024
- Necaxa 1-0 Chivas | Liga MX Clausura 2024
- Último antecedente: 22/4/26 – Necaxa 0-0 Chivas
Probabilidades
Debido al pobre rendimiento del Necaxa a lo largo del campeonato, las casas de apuestas ven a Chivas como claro favorito para salir con los tres puntos, aunque eso se decía el semestre pasado y ni así pudieron batir el arco hidrocálido.
Chivas: tiene una probabilidad estimada entre el 51% y 67% para volver al camino de la victoria.
Empate: hay entre 14% y 19% de chances de que dividan unidades.
Necaxa: los Rayos apenas tienen una probabilidad de entre 14% y 19% de dejar atrás su mala racha.
Predicción de la IA para el Chivas vs Necaxa
Recomendación de Apuesta (IA): Gana Chivas a cuota de -244. Empate a cuota de +390. Gana Necaxa a cuota de +540. Más de 2.5 goles a cuota de -227. Menos de 2.5 goles a cuota de +158. Más de 3.5 goles a cuota de +125. Menos de 3.5 goles a cuota de -161.
Google Gémini Pronóstico: Chivas 2-0 Necaxa
Pronóstico SI Fútbol
A pesar de lo que dicen las casas de apuestas, Chivas parece ir en picada porque ha dejado ir varios puntos, incluso de los últimos seis como locales únicamente se quedó con uno gracias a su derrota ante Querétaro y el empate con Tigres. La falta de contundencia al frente sigue siendo el talón de Aquiles del equipo tapatío y posiblemente se repita, teniendo como el mejor ejemplo lo ocurrido el semestre anterior cuando llegaban como favoritos y con urgencia de ganar para afianzar el liderato, sin embargo, no pasaron del cero. Es verdad que Necaxa es un desastre, con malos resultados en sus últimos cinco choques, pero eso no basta para decir que no podría sacar un punto, ya que ha marcado en tres de esos cinco cotejos.
Pronóstico: Chivas 1-1 Necaxa
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.