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Pronóstico Chivas vs Tigres UANL: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Rebaño Sagrado recibe al conjunto regiomontano en un duelo con mucha historia
Benjamín Guerra|
El pronóstico de Chivas vs Tigres UANL
El pronóstico de Chivas vs Tigres UANL | Simon Barber/GettyImages

Se mantienen las hostilidades del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la Jornada 12 entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Tigres UANL en el Estadio Akron.

El enfrentamiento se celebrará este sábado 17 de octubre a las 19:07 horas (Estados Unidos) y 17:07 horas (México).

¿Cómo llegan Chivas vs Tigres UANL? Estado de forma

Chivas

Tigres UANL

Atlas 1-1 Chivaa

Tigres UANL 3-2 Toluca

Chivas 0-2 Querétaro

Cruz Azul 3-3 Toluca

América 2-2 Chivas

Toluca 2-3 Santos

Chivas 3-0 Pumas

Puebla 0-1 Toluca

San Luis 0-3 Chivas

Toluca 5-2 Atlas

Goles esperados

Chivas (1.60 xG): tendría una ligera ventaja ofensiva por su condición de local.

Tigres (1.10 xG): contaría con oportunidades para marcar, aunque su producción esperada sería menor.

Total (2.70 xG): apunta a un partido con alrededor de dos o tres goles, sin descartar un encuentro más cerrado.

Bajas confirmadas de Chivas vs Tigres UANL

Chivas

Luis Romo tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda (sufrió con la selección mexicana; le restan aproximadamente dos semanas de recuperación). Diego Campillo con molestia en el quinto metatarsiano del pie derecho (salió al medio tiempo del Clásico Tapatío; se descartó fractura, pero está en evaluación por inflamación). José Castillo está en la etapa final de puesta a punto física tras molestias musculares; descartado para el siguiente partido contra Tigres.

Bryan González se mantiene en recuperación por problemas musculares, con un proceso similar al de Castillo. Miguel Tapias sigue en recuperación por molestias físicas en la zona defensiva y Miguel Gómez se mantiene en rehabilitación por lesión muscular.

Además, Kevin Castañeda está fuera por suspensión tras recibir tarjeta roja en el partido contra Atlas.

Tigres UANL

Marcelo Flores se mantiene en recuperación por rotura del ligamento cruzado; Francisco "Paco" Reyes está en rehabilitación por rotura del tendón de Aquiles izquierdo; Jesús Angulo trabaja en su lesión de rodilla izquierda; Vladimir Loroña tiene una molestia muscular en la espalda.

Marco Farfán tiene una lesión muscular con problemas en el pie derecho; Osvaldo Rodríguez tiene una lesión de meniscos en la rodilla; Ozziel Herrera cuenta con molestias en la pierna izquierda; Rómulo Zwarg tiene una lesión en la pierna y Juan Brunetta tiene un golpe en el tobillo y está en duda preventiva.

Historial de enfrentamientos directos entre el Chivas y Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)

  • Chivas: 1
  • Empates: 2
  • Tigres UANL: 2

Guadalajara 2-0 Tigres | 09/05/26 · Liga MX

Tigres 3-1 Guadalajara | 2/5/26 · Liga MX

Tigres 4-1 Guadalajara | 11/4/26 · Liga MX

Guadalajara 0-0 Tigres | 17/09/25 · Liga MX

Guadalajara 1-1 Tigres | 25/1/25 · Liga MX

  • Último antecedente: Guadalajara 2-0 Tigres | 09/05/26 · Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Chivas 45%. Los rojiblancos son favoritos por ser locales y tener un mejor desempeño en el certamen.

Empate 28%. La tendencia al empate es muy alta siempre que se miden estos equipos.

Tigres UANL 27%. El conjunto felino está despertando y viene de dos encuentros en fila ganando.

Predicción de la IA para el Chivas vs Tigres UANL

Recomendación de Apuesta (IA): la AI ve un partido parejo en el Estadio Akron, con una ligera ventaja para Chivas por jugar en casa. Tigres tiene argumentos para competir, especialmente si consigue controlar el mediocampo y aprovechar los espacios al contraataque. Chivas 1-1 Tigres UANL.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro tapatío contará con muchas ausencias en la zaga, sin embargo, cada vez pueden mostrar que pueden resolver esas ausencias y así sacar un resultado favorable.

En el caso del conjunto regio también tienen muchas bajas, pero han sabido cubrirlas, pero creemos que el equipo local puede acabar airoso.

Chivas 2-1 Tigres UANL

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.