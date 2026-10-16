Pronóstico Chivas vs Tigres UANL: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
Se mantienen las hostilidades del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la Jornada 12 entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Tigres UANL en el Estadio Akron.
El enfrentamiento se celebrará este sábado 17 de octubre a las 19:07 horas (Estados Unidos) y 17:07 horas (México).
¿Cómo llegan Chivas vs Tigres UANL? Estado de forma
Chivas
Tigres UANL
Atlas 1-1 Chivaa
Tigres UANL 3-2 Toluca
Chivas 0-2 Querétaro
Cruz Azul 3-3 Toluca
América 2-2 Chivas
Toluca 2-3 Santos
Chivas 3-0 Pumas
Puebla 0-1 Toluca
San Luis 0-3 Chivas
Toluca 5-2 Atlas
Goles esperados
Chivas (1.60 xG): tendría una ligera ventaja ofensiva por su condición de local.
Tigres (1.10 xG): contaría con oportunidades para marcar, aunque su producción esperada sería menor.
Total (2.70 xG): apunta a un partido con alrededor de dos o tres goles, sin descartar un encuentro más cerrado.
Bajas confirmadas de Chivas vs Tigres UANL
Chivas
Luis Romo tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda (sufrió con la selección mexicana; le restan aproximadamente dos semanas de recuperación). Diego Campillo con molestia en el quinto metatarsiano del pie derecho (salió al medio tiempo del Clásico Tapatío; se descartó fractura, pero está en evaluación por inflamación). José Castillo está en la etapa final de puesta a punto física tras molestias musculares; descartado para el siguiente partido contra Tigres.
Bryan González se mantiene en recuperación por problemas musculares, con un proceso similar al de Castillo. Miguel Tapias sigue en recuperación por molestias físicas en la zona defensiva y Miguel Gómez se mantiene en rehabilitación por lesión muscular.
Además, Kevin Castañeda está fuera por suspensión tras recibir tarjeta roja en el partido contra Atlas.
Tigres UANL
Marcelo Flores se mantiene en recuperación por rotura del ligamento cruzado; Francisco "Paco" Reyes está en rehabilitación por rotura del tendón de Aquiles izquierdo; Jesús Angulo trabaja en su lesión de rodilla izquierda; Vladimir Loroña tiene una molestia muscular en la espalda.
Marco Farfán tiene una lesión muscular con problemas en el pie derecho; Osvaldo Rodríguez tiene una lesión de meniscos en la rodilla; Ozziel Herrera cuenta con molestias en la pierna izquierda; Rómulo Zwarg tiene una lesión en la pierna y Juan Brunetta tiene un golpe en el tobillo y está en duda preventiva.
Historial de enfrentamientos directos entre el Chivas y Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)
- Chivas: 1
- Empates: 2
- Tigres UANL: 2
Guadalajara 2-0 Tigres | 09/05/26 · Liga MX
Tigres 3-1 Guadalajara | 2/5/26 · Liga MX
Tigres 4-1 Guadalajara | 11/4/26 · Liga MX
Guadalajara 0-0 Tigres | 17/09/25 · Liga MX
Guadalajara 1-1 Tigres | 25/1/25 · Liga MX
- Último antecedente: Guadalajara 2-0 Tigres | 09/05/26 · Liga MX
Probabilidades
Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.
Chivas 45%. Los rojiblancos son favoritos por ser locales y tener un mejor desempeño en el certamen.
Empate 28%. La tendencia al empate es muy alta siempre que se miden estos equipos.
Tigres UANL 27%. El conjunto felino está despertando y viene de dos encuentros en fila ganando.
Predicción de la IA para el Chivas vs Tigres UANL
Recomendación de Apuesta (IA): la AI ve un partido parejo en el Estadio Akron, con una ligera ventaja para Chivas por jugar en casa. Tigres tiene argumentos para competir, especialmente si consigue controlar el mediocampo y aprovechar los espacios al contraataque. Chivas 1-1 Tigres UANL.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
El cuadro tapatío contará con muchas ausencias en la zaga, sin embargo, cada vez pueden mostrar que pueden resolver esas ausencias y así sacar un resultado favorable.
En el caso del conjunto regio también tienen muchas bajas, pero han sabido cubrirlas, pero creemos que el equipo local puede acabar airoso.
Chivas 2-1 Tigres UANL
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.