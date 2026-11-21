El Atlético de Madrid está cómodo, a pesar de haber sufrido una derrota contra el Barcelona antes del parón internacional. Los dirigidos por Diego Simeone marchan terceros en LaLiga, apenas dos puntos detrás del Real Madrid, y una victoria este domingo contra el Getafe podría dejarlos como escoltas de los culés, que lideran con 33 puntos.

Por eso, los colchoneros tendrán que mostrar su mejor fútbol en el Coliseum para sumar de a tres, tarea que no será sencilla, ya que los azulones se mantienen invictos como locales en lo que va del campeonato.

¿Cómo llegan el Getafe y el Atlético de Madrid? Estado de forma

Getafe Atlético de Madrid Villareal 2-0 Getafe 8/11/2026 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 8/11/2026 Getafe 0-1 Brighton 5/11/2026 Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich 3/11/2026 Getafe 3-1 Sevilla 1/11/2026 Levante 0-2 Atlético de Madrid 31/10/2026 UB Lebrijana 2-3 Getafe 29/10/2026 Atlético de Madrid 1-0 RC Deportivo 24/10/2026 Athletic Club 4-0 Getafe 25/10/2026 Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid 20/10/2026

Bajas confirmadas del Getafe y el Atlético de Madrid

Getafe

Romero podría sumar minutos el domingo | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

José Bordalás no podrá contar con Juanmi Jiménez ni Christantus Uche por lesiones en la rodilla, ni con Nemanja Gudelj e Ibrahima Danfakha por sanción. Alfonso Romero, por su parte, está descartado debido a una lesión del ligamento cruzado anterior.

La buena noticia es que Zaid Romero podría regresar a la convocatoria una vez superadas sus molestias en el cuádriceps izquierdo.

Atlético de Madrid

Lookman se lesionó en la convocatoria con Nigeria | Soccrates Images/GettyImages

El Colchonero no tendrá disponible a Ademola Lookman por un esguince de rodilla de alto grado sufrido con Nigeria. Cristian Romero sigue en recuperación de una lesión muscular, a la vez que Marc Pubill sufrió un esguince de tobillo durante el partido entre España e Inglaterra y su presencia el domingo está prácticamente descartada.

Historial de enfrentamientos directos entre el Getafe y el Atlético de Madrid

Getafe: 1

1 Empates : 0

: 0 Atlético de Madrid: 4

Atlético de Madrid 4-1 Getafe | Amistoso

Atlético de Madrid 1-0 Getafe | LaLiga 2025/26

Getafe 0-1 Atlético de Madrid | LaLiga 2025/26

Getafe 2 -1 Atlético de Madrid | LaLiga 2024/25

Atlético de Madrid 5-0 Getafe | Copa del Rey 2024/25

Último antecedente: 29/7/2026 - Atlético de Madrid 4-1 Getafe - Amistoso

Probabilidades

Los modelos se inclinan por el Atleti, que ganó cinco de sus seis partidos como visitante en LaLiga y lleva 28 unidades en 12 jornadas. El Getafe, por su parte, consiguió todos sus puntos en el Coliseum, donde todavía no conoce la derrota en el torneo.

Getafe : los azulones ganaron tres de sus seis encuentros como local, pero llevan apenas ocho goles en todo el torneo.

: los azulones ganaron tres de sus seis encuentros como local, pero llevan apenas ocho goles en todo el torneo. Empate : el equipo de Bordalás empató la mitad de sus partidos en casa y recibió únicamente cuatro tantos en el Coliseum.

: el equipo de Bordalás empató la mitad de sus partidos en casa y recibió únicamente cuatro tantos en el Coliseum. Atlético de Madrid: el Colchonero ganó cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos con el Getafe y tienen el mejor registro como visitantes de LaLiga.

Predicción de la IA para el Getafe vs Atlético de Madrid

Recomendación de Apuesta (IA): la opción principal es "Atlético de Madrid gana", por el rendimiento de los de Simeone fuera del Metropolitano. Como alternativa, "Ambos equipos marcan - No" es atractiva, ya que los visitantes mantuvieron su arco invicto en tres de sus seis salidas ligueras y el Getafe promedia 0,67 goles por encuentro en el campeonato.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Con Bordalás de un lado y el Cholo en el otro, es díficil que veamos un partido con muchos goles. El Getafe hizo que el Coliseum se convierta en un estadio complicado para sus rivales, aunque el Atlético es el mejor visitante del campeonato. Los colchoneros son favoritos para quedarse con los tres puntos, incluso si tienen que sufrir hasta el último minuto para conseguirlos.

Getafe 0-2 Atlético de Madrid