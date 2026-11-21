Pronóstico Getafe vs Atlético de Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
El Atlético de Madrid está cómodo, a pesar de haber sufrido una derrota contra el Barcelona antes del parón internacional. Los dirigidos por Diego Simeone marchan terceros en LaLiga, apenas dos puntos detrás del Real Madrid, y una victoria este domingo contra el Getafe podría dejarlos como escoltas de los culés, que lideran con 33 puntos.
Por eso, los colchoneros tendrán que mostrar su mejor fútbol en el Coliseum para sumar de a tres, tarea que no será sencilla, ya que los azulones se mantienen invictos como locales en lo que va del campeonato.
¿Cómo llegan el Getafe y el Atlético de Madrid? Estado de forma
Getafe
Atlético de Madrid
Villareal 2-0 Getafe 8/11/2026
Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 8/11/2026
Getafe 0-1 Brighton 5/11/2026
Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich 3/11/2026
Getafe 3-1 Sevilla 1/11/2026
Levante 0-2 Atlético de Madrid 31/10/2026
UB Lebrijana 2-3 Getafe 29/10/2026
Atlético de Madrid 1-0 RC Deportivo 24/10/2026
Athletic Club 4-0 Getafe 25/10/2026
Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid 20/10/2026
Bajas confirmadas del Getafe y el Atlético de Madrid
Getafe
José Bordalás no podrá contar con Juanmi Jiménez ni Christantus Uche por lesiones en la rodilla, ni con Nemanja Gudelj e Ibrahima Danfakha por sanción. Alfonso Romero, por su parte, está descartado debido a una lesión del ligamento cruzado anterior.
La buena noticia es que Zaid Romero podría regresar a la convocatoria una vez superadas sus molestias en el cuádriceps izquierdo.
Atlético de Madrid
El Colchonero no tendrá disponible a Ademola Lookman por un esguince de rodilla de alto grado sufrido con Nigeria. Cristian Romero sigue en recuperación de una lesión muscular, a la vez que Marc Pubill sufrió un esguince de tobillo durante el partido entre España e Inglaterra y su presencia el domingo está prácticamente descartada.
Historial de enfrentamientos directos entre el Getafe y el Atlético de Madrid
- Getafe: 1
- Empates: 0
- Atlético de Madrid: 4
- Atlético de Madrid 4-1 Getafe | Amistoso
- Atlético de Madrid 1-0 Getafe | LaLiga 2025/26
- Getafe 0-1 Atlético de Madrid | LaLiga 2025/26
- Getafe 2 -1 Atlético de Madrid | LaLiga 2024/25
- Atlético de Madrid 5-0 Getafe | Copa del Rey 2024/25
Último antecedente: 29/7/2026 - Atlético de Madrid 4-1 Getafe - Amistoso
Probabilidades
Los modelos se inclinan por el Atleti, que ganó cinco de sus seis partidos como visitante en LaLiga y lleva 28 unidades en 12 jornadas. El Getafe, por su parte, consiguió todos sus puntos en el Coliseum, donde todavía no conoce la derrota en el torneo.
- Getafe: los azulones ganaron tres de sus seis encuentros como local, pero llevan apenas ocho goles en todo el torneo.
- Empate: el equipo de Bordalás empató la mitad de sus partidos en casa y recibió únicamente cuatro tantos en el Coliseum.
- Atlético de Madrid: el Colchonero ganó cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos con el Getafe y tienen el mejor registro como visitantes de LaLiga.
Predicción de la IA para el Getafe vs Atlético de Madrid
Recomendación de Apuesta (IA): la opción principal es "Atlético de Madrid gana", por el rendimiento de los de Simeone fuera del Metropolitano. Como alternativa, "Ambos equipos marcan - No" es atractiva, ya que los visitantes mantuvieron su arco invicto en tres de sus seis salidas ligueras y el Getafe promedia 0,67 goles por encuentro en el campeonato.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
Con Bordalás de un lado y el Cholo en el otro, es díficil que veamos un partido con muchos goles. El Getafe hizo que el Coliseum se convierta en un estadio complicado para sus rivales, aunque el Atlético es el mejor visitante del campeonato. Los colchoneros son favoritos para quedarse con los tres puntos, incluso si tienen que sufrir hasta el último minuto para conseguirlos.
Getafe 0-2 Atlético de Madrid
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.