Pronóstico León vs América: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Después de su enfrentamiento en la Leagues Cup 2026 el Club León y el Club América se vuelven a cruzar en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio León este sábado 17 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

Ambos clubes solo han perdido un partido en sus últimos cinco compromisos, ganando dos y empatado dos.

De esa manera, les compartimos el pronóstico y más información acerca de este encuentro.

¿Cómo llegan León vs América? Estado de forma

León América Puebla 1-1 León América 1-1 Monterrey León 2-1 Juárez Necaxa 2-4 América Querétaro 1.1 León América 2-2 Chivas León 2-0 San Luis Cruz Azul 4-3 América Pumas 3-1 León León 1-0 América

Goles esperados

MyGameOdds proyecta 1.3 xG para León y 1.5 para América. ProfeGol ofrece una estimación más conservadora: 1.31 y 1.20, respectivamente.

Bajas confirmadas de León y América

León

Las lesiones de León | Azael Rodriguez/GettyImages

Ángel Estrada se recupera de la fractura de pierna; Valentín Gauthier trabaja tras su cirugía de tobillo y Luis Alexis Valadez tiene una lesión en el pie.

América

Miguel Borja fue expulsado ante Rayados | Hector Vivas/GettyImages

Víctor Dávila sigue recuperándose de su lesión de ligamento cruzado anterior. A su vez, Miguel Borja se perderá el juego por suspensión de un juego tras ser expulsado ante Rayados.

Historial de enfrentamientos directos entre el León y el América (últimos 5 enfrentamientos)

León: 1

Empates: 2

América: 2

León 1-0 América | 6/9/26 · Leagues Cup

León 2-3 América | 21/4/26 · Liga MX

América 2-0 León | 1/11/25 · Liga MX

América 1- 1 León | 19/2/25 · Liga MX

León 1-1 América | 5/10/24 · Liga MX

Último antecedente: 06/09/26 | León 1-0 América · Leagues Cup - Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado).

León 30%. La Fiera arrastra un presente muy bueno y se quiere meter entre los mejores ocho clubes del certamen.

Empate 27%. Un empate bien podría darse por el buen momento que pasan ambos equipos.

América 43%. Las Águilas son líderes a pesar de tener un juego menos disputado y por obvias razones son los favoritos para llevarse los tres puntos.

Predicción de la IA para el León vs América

Recomendación de Apuesta (IA): la IA se centraría en tres factores: la capacidad ofensiva del América, las posibilidades de León para aprovechar su localía y el equilibrio defensivo de ambos equipos.

El América suele tener argumentos para dominar la posesión y generar ocasiones mediante sus extremos, sus media puntas y las incorporaciones de sus laterales. León, por su parte, necesitará aprovechar las transiciones ofensivas y evitar que el conjunto azulcrema encuentre espacios entre líneas. León 1-2 América.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

De acuerdo con el momento ofensivo azulcrema. América llega con 22 goles a favor en 10 partidos, frente a los 15 goles de León en 11 encuentros. Esa diferencia sugiere una mayor capacidad goleadora de las Águilas.

Los esmeraldas han conseguido buenos resultados en casa, pero aun así los capitalinos tienen mayor posibilidad de ganar.

León 1-2 América

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