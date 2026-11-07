Pronóstico León vs Chivas: probabilidades, estadísticas y predicción

León y Chivas se miden este domingo 8 de noviembre en el Estadio Nou Camp para la Jornada 16 del Apertura 2026. Los Esmeraldas son séptimos de la clasificación con 22 unidades, siendo acechados por varios equipos, mientras los rojiblancos son segundos con 29 unidades (+11), las mismas que tiene el superlíder América (+15) y el tercer sitio, el actual campeón Cruz Azul (+10), definiéndose los lugares por la diferencia de goles.

¿Cómo llegan León y Chivas? Estado de forma

León Chivas Cruz Azul 2-1 León 1/11/26 Chivas 4-2 Atlante 31/10/26 León 1-1 Toluca 24/10/26 Monterrey 0-1 Chivas 24/10/26 Tigres 0-2 León 20/10/26 Chivas 1-0 Necaxa 20/10/26 León 3-5 América 17/10/26 Chivas 1-1 Tigres 17/10/26 Puebla 1-1 León 9/10/26 Atlas 1-1 Chivas 10/10/26

Goles esperados

El último choque oficial entre León y Chivas registró un xG de 1.10 para los Panzas Verdes y 1.60 para el Rebaño Sagrado, en un duelo que acabó 5-0 a favor de los tapatíos.

Bajas confirmadas para el León vs Chivas

León

'Avión' Ramírez | Leopoldo Smith/GettyImages

Sin bajas por lesión o suspensión, pero con el lateral José 'Avión' Ramírez y el delantero colombiano Santiago Londoño totalmente borrados por el estratega.

Chivas

Miguel Gómez | Agustin Cuevas/GettyImages

Miguel Tapias: el defensa central continúa con su proceso de rehabilitación.



Miguel Gómez: recayó en su lesión y volvió a la rehabilitación.

Historial de duelos directos entre León y Chivas (últimos 5 juegos)

León : 3

: 3 Empates : 0

: 0 Chivas: 2

Chivas 5-0 León | Liga MX Clausura 2026

León 1-0 Chivas | Liga MX Apertura 2025

León 2-1 Chivas | Liga MX Clausura 2025

Chivas 2-0 León | Liga MX Apertura 2024

Chivas 1-2 León | Liga MX Clausura 2024

Último antecedente: 18/3/26 – Chivas 5-0 León

Probabilidades

Chivas parte como favorito para imponerse a León en el Bajío, gracias a que es el mejor equipo visitante del campeonato, sin haber perdido ningún cotejo.

León: los locales manejan un porcentaje del 31 al 33% para poder celebrar en casa y seguir en la pelea por entrar a la Liguilla.



Empate: la probabilidad de dividir unidades es del 27 al 30%.



Chivas: las casas de apuestas perfilan que el cuadro rojiblanco saldrá vencedor al otorgarle un porcentaje del 37 al 43%.

Predicción de la IA para el León vs Chivas

Recomendación de Apuesta (IA): Chivas gana el partido 1x2 a cuota de +108; Más de 2,5 goles a cuota de 1.68; los 2 equipos marcan Sí a cuota de 1.58. Primera mitad 1x2 o empate a cuota de +133. Chivas gana sin recibir gol a cuota de 3.90.

Google Gémini Pronóstico: León 1-2 Chivas

Pronóstico SI Fútbol

León ha mostrado muchas debilidades en los últimos juegos y no solamente porque le hayan tocado rivales complicados como Cruz Azul, Toluca o el América, pero apenas ha podido ganar uno de sus últimos cinco juegos y fue contra unos Tigres que andan con capa caída y eliminados. Del otro lado, Chivas lleva tres victorias al hilo y al menos en el último compromiso dejó de lado esa falta de contundencia que tanto les caracteriza. Precisamente esa falta de definición es lo que pone en duda que puedan salis con una victoria.



Pronóstico: León 1-1 Chivas