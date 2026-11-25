Monterrey y América se miden este miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA para los cuartos de final de Ida del Apertura 2026. Los regios quedaron en el sexto sitio de la clasificación con 27 puntos y los azulcremas terminaron terceros con 30 unidades. Ambos buscarán el pase a las semifinales de la Liguilla, cerrando todo el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte.

¿Cómo llegan Monterrey vs América? Estado de forma

Monterrey América Pumas 0-2 Monterrey 21/11/26 Tigres 1-0 América 21/11/26 Querétaro 0-1 Monterrey 14/11/26 NY Red Bulls 1-0 América 14/11/26 Toluca 4-0 Monterrey 7/11/26 Pumas 2-2 América 7/11/26 Monterrey 3-3 Tijuana 31/10/26 América 2-2 Toluca 31/10/26 Monterrey 0-1 Chivas 24/10/26 América 1-1 Tijuana 28/10/26

Goles esperados

El último choque oficial entre Monterrey y América registró un xG de 1.17 para los azulcremas y 0.38 para los regios, en un choque que culminó empatado 1-1.

Bajas confirmadas del Monterrey vs América

Monterey

Carlos Salcedo | Jam Media/GettyImages

Esteban Andrada: el arquero argentino ni siquiera estuvo presente en la última fecha debido a una molestia en el menisco de la rodilla derecha. En la semana se siguió de cerca la evolución de La Sabandija, sin embargo, estaría descartado y una vez más Luis ‘Mochis’ Cárdenas sería el titular bajo los tres postes.

Stefan Medina: el defensa colombiano continuó con molestias musculares, así que estuvo entre ‘algodones’ y prácticamente estaría descartado.

Uros Djurdjevic: ‘Djuka’ sigue fuera de circulación, como ha sido a lo largo del campeonato. El delantero serbio no trabaja a la par de sus compañeros desde los primeros días de octubre debido a una lesión en el aductor de la pierna izquierda.

Carlos Salcedo: el defensa central perdió la cabeza en la última fecha dejando a su equipo con diez cuando el partido estaba empatado sin anotaciones y la eliminación le respiraba en la nuca a los regios. El Titán se llevó doble amarilla y ahora no estará para el primer juego en El Gigante de Acero.

América

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Henry Martín: el capitán es duda. El delantero tiene problemas musculares en el cuádriceps, los cuales comenzaron a presentarse en el último entrenamiento.

Raúl Zúñiga: a finales de agosto, el colombiano fue operado por una lesión de cartílago en el cóndilo medial de la rodilla. De hecho, fue dado de baja de los registros del club en la página oficial.

Víctor Dávila: mismo caso. El chileno también fue dado de baja porque sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha desde el torneo pasado.

Raphael Veiga: el centrocampista brasileño sufrió una lesión en el hombro izquierdo y volvió a Brasil para operarse y rehabilitarse, quedando fuera el resto del certamen. Sumado a ello, es casi un hecho que no volvería a Coapa porque el equipo no haría válida la opción de compra con el Palmeiras.

Historial de duelos directos entre Monterrey y América (últimos 5 juegos)

Monterrey : 1

: 1 Empates : 2

: 2 América: 2

América 1-1 Monterrey | Liga MX Apertura 2026

América (4)2-2(5) Monterrey | Leauges Cup 2026 Semifinal

América 1-0 Monterrey | Liga MX Clausura 2026

América 2-1 Monterrey | Liguilla Cuartos de final vuelta Apertura 2025

Monterrey 2-0 América | Liguilla Cuartos de final Ida Apertura 2025

Último antecedente: 10/10/26 – América 1-1 Monterrey

Probabilidades

Por increíble que parezca, Monterrey parte como favorito por el simple hecho de estar en su inmueble, por lo que sacaría ventaja para la vuelta en el Nido.

Monterrey: tiene un 40% de probabilidades de salir vencedor.



Empate: está pactado en 23%, algo probable tras lo ocurrido en la fase regular.



América: el triunfo emplumado está catalogado en 38%.

Predicción de la IA para el Monterrey vs América

Recomendación de Apuesta (IA): Monterrey gana a cuota de +118. Doble oportunidad: Empate o América en cuota de 1.60 en Caliente.mx. Total de goles de América en la primera mitad: 1, a cuota de 2.80 en Caliente.mx. Total de tiros de esquina de América: Más de 4.5 a cuota de 1.85 en Caliente.mx. Hugo Cuypers marca en cualquier momento a cuota de +139.

Google Gémini Pronóstico: Monterrey 2-1 América

Pronóstico SI Fútbol

Ambos equipos atraviesan un mal presente. Monterrey estuvo a nada de la eliminación porque no podía encontrar la forma de perforar el arco de Pumas hasta que Luca Orellano apareció con una genialidad que no siempre sale, sin olvidar que sólo pudo sacar una igualada en sus últimos dos compromisos de local y que tiene un triunfo sobre los azulcremas en sus últimos cinco duelos. Su contundencia frente al arco está a la baja a pesar del buen inicio. Con respecto al América, suma cinco partidos de liga sin conocer la victoria, aunque acabó como el segundo mejor visitante. Eso sí, salvo la última derrota contra Tigres marcó en cada uno de sus duelos, así que tiene mejor definición, no por algo culminó como la mejor ofensiva del campeonato con 38 tantos.



Pronóstico: Monterrey 1-0 América