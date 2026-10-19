Pronóstico PSG vs Barcelona: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El PSG y el Barcelona se verán las caras en la Champions League este martes. Los parisinos serán locales en el Parque de los Príncipes y recibirán a unos culés que quieren quedarse con los puntos para superarlos en la tabla y alcanzar el liderazgo. Ninguno quiere ceder el primer puesto, por lo que saldrán a la cancha con sus mejores jugadores para un duelo que puede cambiar el rumbo del campeonato.

¿Cómo llegan el PSG y el Barcelona? Estado de forma

PSG Barcelona Estrasburgo 1-3 PSG 17/10/2026 Real Betis 2-5 Barcelona 17/10/2026 Manchester City 2-4 PSG 14/10/2026 Galatasaray 1-4 Barcelona 13/10/2026 PSG vs Le Mans 3-1 10/10/2026 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/2026 Olympique de Marsella 1-2 PSG 20/9/2026 Sevilla 1-3 Barcelona 19/9/22026 Brest 0-1 PSG 13/9/2026 Barcelona 7-2 Racing de Santander 16/9/2026

Bajas confirmadas del PSG y el Barcelona

PSG

Senny Mayulu, PSG | Ryan Pierse - UEFA/GettyImages

Nuno Mendes es la principal preocupación de Luis Enrique. El lateral abandonó el partido contra el Estrasburgo en el minuto 86 por molestias musculares y tiene que someterse a pruebas para determinar si podrá enfrentar al Barça el martes. Maghnes Akliouche, por su parte, terminó el duelo del sábado con problemas en el tobillo y su participación está pendiente de evaluación.

Barcelona

Roony Bardghji, Barcelona | James Gill - Danehouse/GettyImages

Andreas Christensen sigue en recuperación de una rotura en el cuádriceps izquierdo y no regresaría hasta noviembre. Roony Bardghji tampoco va a estar disponible por una rotura del ligamento cruzado anterior y se espera que vuelva en mayo de 2027.

Raphinha volvió a a las canchas contra el Real Betis y jugó los últimos 20 minutos, por lo que podría sumar minutos el martes. Frenkie de Jong, recuperado de su lesión de rodilla, volvió a entrenarse con el grupo, pero todavía no recibió el permiso médico y no participó contra los verdiblancos.

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Barcelona

PSG: 3

3 Empates : 1

: 1 Barcelona: 1

Barcelona 1-2 PSG | Champions League 2025/26

Barcelona 1-4 PSG | Champions League 2023/24

PSG 2-3 Barcelona | Champions League 2023/24

PSG 1-1 Barcelona | Champions League 2020/21

Barcelona 1-4 PSG | Champions League 2020/21

Último antecedente: 1/10/2025 - Barcelona 1-2 PSG - Fecha 2, Champions League 2025/26

Probabilidades

El PSG y el Barça llegan invictos a la tercera jornada de la Champions, con seis puntos cada uno y 19 goles entre los dos. Los parisinos tienen la ventaja de jugar en el Parque de los Príncipes y vienen de ganarle 4-2 al Manchester City, pero eso no significa mucho ante unos culés que ya están acostumbrados a golear a quien se le cruce.

PSG : la estimación ronda el 42% de probabilidades de victoria. El bicampeón de Europa ganó sus dos compromisos de Champions y acumula 10 goles a favor. Además, se impuso en tres de los últimos seis enfrentamientos contra el Barça.

: la estimación ronda el 42% de probabilidades de victoria. El bicampeón de Europa ganó sus dos compromisos de Champions y acumula 10 goles a favor. Además, se impuso en tres de los últimos seis enfrentamientos contra el Barça. Empate : aparece cerca del 23%. Los dos equipos estan en un buen momento y tienen jugadores para responder a cualquier ventaja del rival.

: aparece cerca del 23%. Los dos equipos estan en un buen momento y tienen jugadores para responder a cualquier ventaja del rival. Barcelona: se sitúa alrededor del 35%. Los culés ganaron sus cinco partidos oficiales como visitantes y llegan después de golear 2-5 al Betis.

Predicción de la IA para el PSG vs Barcelona

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es "Ambos equipos anotan". El PSG marcó 10 goles en las primeras dos jornadas y el Barcelona hizo nueve. Además, los tres partidos anteriores entre los dos terminaron con tantos de los dos equipos. Como alternativa, "más de 2.5 goles" es atractiva por el rendimiento ofensivo que vienen mostrando.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Se viene un partidazo en París y los goles van a ser las estrellas. Los parisinos tiene a su favor la localía y la confianza de haber goleado al City, pero el Barcelona todavía no conoce la derrota esta tempoada y está más que dispuesto a extender su racha. Los dos ataques vienen haciendo estragos asi que cuesta imaginar un partido aburrido.

PSG 3-3 Barcelona

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