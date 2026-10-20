Pronóstico Puebla vs Monterrey: probabilidades, estadísticas y predicción

Puebla recibirá a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc este miércoles 21 de octubre en duelo de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. En el papel, el equipo de Matías Almeyda parece claro favorito para llevarse la victoria, sin embargo, a pesar de la diferencia entre ambos planteles, los regiomontanos solamente le sacan un punto al equipo de La Franja en la clasificación general.

Rayados marcha en el octavo lugar de la tabla con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. El equipo albiazul viene de una victoria por marcador de 2-1 sobre los Tuzos del Pachuca. El equipo de Almeyda tiene un poco más de margen de maniobra debido a que tiene un partido pendiente ante Querétaro.

Por su parte, Puebla marcha en el puesto 12 con 16 puntos: cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo de Gerardo Espinoza viene de empatar sin goles ante Xolos de Tijuana en el Estadio Mictlán.

¿Cómo llegan Puebla y Monterrey? Estado de forma

Puebla Monterrey Tijuana 0-0 Puebla 16/10/26 Monterrey 2-1 Pachuca 18/10/26 Puebla 1-1 León 09/10/26 América 1-1 Monterrey 10/10/26 Tigres 1-0 Puebla 26/09/26 Monterrey 2-1 Toluca 03/10/26 Puebla 1-1 Atlante 18/09/26 Atlante 4-2 Monterrey 25/09/26 Puebla 0-1 Toluca 15/09/26 Monterrey 1-0 Cruz Azul 19/09/26

Lesionados y suspendidos confirmados de Puebla y Monterrey

Puebla

Lesionados: Kevin Velasco, Sergio Sanabria

Suspendidos: Ninguno

Monterrey

Lesionados: Íker Fimbres, Uros Djurdjevic

Suspendidos: Ninguno

Últimos 5 enfrentamientos entre Puebla y Monterrey

Monterrey v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En sus cinco partidos más recientes, Rayados de Monterrey tienen una superioridad abrumadora sobre los camoteros. En este periplo suman cuatro victorias y solamente una derrota.

Los regiomontanos suman 11 goles a favor por cinco en contra.

Monterrey 2-1 Puebla | Clausura 2026

Puebla 2-4 Monterrey | Apertura 2025

Monterrey 1-1 Puebla | Clausura 2025

Puebla 1-2 Monterrey | Apertura 2024

Monterrey 2-0 Puebla | Clausura 2024

Momios y probabilidades de victoria

De acuerdo con la predicción de las casas de apuestas, Rayados de Monterrey saldrá como favorito para llevarse el triunfo en la jornada 13 ante el Puebla.

Puebla (+280)

Empate (+265)

Monterrey (-110)

Predicción de la IA para el Puebla vs Monterrey

Según el pronóstico de la inteligencia artificial ChatGPT, Monterrey saldrá como favorito para llevarse los tres puntos en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo de Almeyda tiene una probabilidad de triunfo del 41%, mientras que el Puebla solo tiene una probabilidad de ganar del 31%.

La probabilidad de empate, según esta estimación, es de 28%.

Pronóstico SI Futbol

La posición en la tabla nos podría sugerir un partido más parejo de lo esperado. No obstante, la plantilla de Monterrey es muy superior en calidad e individualidades a la del Puebla. A esto hay que sumar los antecedentes entre ambas escuadras.

La última vez que Puebla derrotó al Monterrey fue en Clausura 2022, cuando lograron vencer a los regios por marcador de 1-0.

En sus últimos 15 duelos en la Liga MX, el dominio de Rayados es asfixiante: ocho victorias, seis empates y solamente una derrota.

Puebla 1-1 Monterrey