Pronóstico Racing de Santander vs Real Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre en El Sardinero por la undécima fecha de LaLiga 2026/27. Se viene un partido con sabor a reencuentro: será la primera visita de los blancos a Santander desde septiembre de 2011, cuando igualaron 0-0 con José Mourinho en el banco blanco, el mismo entrenador que hoy dirige al equipo.

El conjunto merengue llega en su mejor momento de la temporada. Ganó el Clásico 2-1 en el Camp Nou con doblete de Kylian Mbappé, encadena cinco victorias seguidas en todas las competiciones y quedó a solo tres puntos del Barcelona. El Racing, recién ascendido, es 13° con 11 puntos, viene de remontarle 2-1 al Espanyol en casa y de avanzar en la Copa del Rey con un 2-0 ante el Ribadesella.

¿Cómo llegan Racing de Santander y Real Madrid? Estado de forma

Racing de Santander Real Madrid Racing de Santander 2-1 Espanyol 24/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Osasuna 2-0 Racing de Santander 18/10/26 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/26 Racing de Santander 2-2 Valencia 11/10/26 Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/26 Celta 5-0 Racing de Santander 19/09/26 Roma 3-4 Real Madrid 14/10/26 Barcelona 7-2 Racing de Santander 16/09/26 Real Madrid 1-0 Villarreal 10/10/26

Bajas confirmadas de Racing de Santander y Real Madrid

Racing de Santander

José Alberto López no podrá contar con Jorge Salinas, suspendido por acumulación de amarillas. Aarón Martín aparece como su reemplazante natural en el lateral izquierdo. Simon Eriksson arrastra una lesión en el hombro y Matteo Prati no se ha recuperado de un golpe en el muslo, por lo que ambos serían baja.

Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Real Madrid

Vinícius Júnior cumple la tercera de sus cuatro fechas de suspensión y será el gran ausente en Santander. Rodrygo sigue recuperándose de su rotura de ligamentos cruzados y Raúl Asencio continúa con trabajo individual por su lesión en la tibia. Ferland Mendy ya volvió a los entrenamientos grupales, aunque todavía no regresaría a la convocatoria.

Thibaut Courtois, que se perdió el Clásico por un cuadro gripal, ya está recuperado y volverá al arco. Federico Valverde salió con molestias del Camp Nou pero jugará y Arda Güler dejó atrás una leve sobrecarga.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Racing de Santander y Real Madrid (últimos 5 partidos)

Racing de Santander : 0

: 0 Empates : 1

: 1 Real Madrid: 4

Real Madrid 4-0 Racing de Santander | LaLiga 11/12, Fecha 24

Racing de Santander 0-0 Real Madrid | LaLiga 11/12, Fecha 5

Racing de Santander 1-3 Real Madrid | LaLiga 10/11, Fecha 27

Real Madrid 6-1 Racing de Santander | LaLiga 10/11, Fecha 8

Racing de Santander 0-2 Real Madrid | LaLiga 09/10, Fecha 30

Real Madrid's French forward Karim Benze | DANI POZO/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Real Madrid como amplio favorito por jerarquía, presente e historial, aunque El Sardinero y el estilo ofensivo del Racing pueden complicarle la tarde.

Real Madrid : le concedo alrededor de un 74% de probabilidades de victoria. Llega con cinco triunfos seguidos, un Mbappé imparable (once goles en diez fechas de LaLiga) y recupera a Courtois. Además, ganó nueve de sus últimos diez partidos ante el Racing y llega descansado tras una semana sin partidos entre semana.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Llega con cinco triunfos seguidos, un Mbappé imparable (once goles en diez fechas de LaLiga) y recupera a Courtois. Además, ganó nueve de sus últimos diez partidos ante el Racing y llega descansado tras una semana sin partidos entre semana. Empate : aparece cerca del 15% . El Racing es un equipo valiente que se hace fuerte en casa, donde marcó dos goles en cada uno de sus partidos de liga, y el último antecedente en Santander terminó sin goles. Un Madrid relajado tras el Clásico podría dejar puntos en el camino.

: aparece cerca del . El Racing es un equipo valiente que se hace fuerte en casa, donde marcó dos goles en cada uno de sus partidos de liga, y el último antecedente en Santander terminó sin goles. Un Madrid relajado tras el Clásico podría dejar puntos en el camino. Racing de Santander: se ubica alrededor del 11%. No le gana al Real Madrid desde abril de 2007 y recibió 26 goles en diez fechas, la defensa más goleada del torneo. Su única chance pasa por aprovechar el empuje de su gente y la pegada de Zabiri.

Predicción de la IA para Racing de Santander vs Real Madrid

Recomendación de Apuesta (IA): la victoria del Real Madrid es muy probable, pero su cuota ofrece poco valor. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado vinculado a los goles, teniendo en cuenta la fragilidad defensiva del Racing y la contundencia del ataque merengue.

El “Más de 2.5 goles” aparece como la principal alternativa. El Racing recibe en promedio más de 2.5 goles por partido en LaLiga, y el Madrid marcó al menos dos goles en cuatro de sus últimos cinco partidos.

Como segunda opción, “Ambos equipos marcan” también tiene argumentos: el Racing convirtió en sus tres partidos de liga en El Sardinero, y el Real Madrid recibió goles en nueve de sus últimos diez partidos en todas las competiciones. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las tendencias de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El Racing es un equipo valiente, que ataca con muchos hombres y se hace fuerte ante su gente, como mostró en la remontada ante el Espanyol. Pero esa propuesta deja espacios atrás y Real Madrid, con Mbappé, Diomande y Güler, los hace pagar. Con la confianza por las nubes tras el Clásico, todo indica que el Merengue estirará su racha.

Pronóstico: Racing de Santander 1-3 Real Madrid