Pronóstico Real Madrid vs Leipzig: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

¡Comienza la tercera fecha de la Champions League! Este miércoles, para cerrarla, el Real Madrid recibirá al Leipzig de Martín Demichelis en el Bernabéu. Los dirigidos por José Mourinho comenzaron la campaña europea con el pie derecho y dos victorias, ante el Inter de Milán en el debut y la Roma en la segunda jornada. Ahora, en casa, intentarán mantener la buena racha y seguir sumando puntos para asegurarse un lugar en el top 8 de la tabla de posiciones.

¿Cómo llegan el Real Madrid y el Leipzig? Estado de forma

Real Madrid Leipzig Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/2026 Bayern Múnich 6-1 Leipzig 17/10/2026 Roma 3-4 Real Madrid 14/10/2026 Leipzig 1-0 PSV 13/10/2026 Real Madrid 1-0 Villareal 10/10/2026 Leipzig 6-0 Eintracht 10/10/2026 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/9/2026 Bayer Leverkusen 2-0 Leipzig 20/9/2026 Elche 2-3 Real Madrid 15/9/2026 Leipzig 5-0 Hamburgo SV 13/9/2026

Bajas confirmadas del Real Madrid y el Leipzig

Real Madrid

Rodrygo, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Ferland Mendy ya se entrena a la par de sus compañeros, pero todavía no tiene el permiso médico para competir. El lateral está en recuperación de su lesión en el tendón del recto femoral y su regreso podría darse después del parón internacional de noviembre.

Rodrygo y Raúl Asencio son los otros dos jugadores que no van a estar disponibles. El brasileño sigue con la rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, con la intención de regresar a principios de 2027. Asencio, por su parte, fue operado el 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha y va a estar alejado de las canchas durante aproximadamente tres meses.

Leipzig

Marc Guiu, Leipzig | Francesco Scaccianoce/GettyImages

El Leipzig podría recuperar a Christoph Baumgartner para enfrentar al Madrid. El mediocampista, que no juega desde junio por una lesión muscular en el muslo, completó el entrenamiento del martes y tiene posibilidades de volver a la convocatoria. Su regreso sería una buena noticia para Demichelis, sobre todo después de la derrota por 6-1 contra el Bayern Múnich.

Marc Guiu y Assan Ouédraogo, en cambio, están descartados. El español se está recuperando de una lesión muscular, mientras que el mediocampista está afuera por una lesión capsular en el hombro derecho.

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Leipzig

Real Madrid: 2

2 Empates : 1

: 1 Leipzig: 1

Real Madrid 1-1 Leipzig | Champions League 2023/24

Leipzig 0-1 Real Madrid | Champions League 2023/24

Leipzig 3-2 Real Madrid | Champions League 2022/23

Real Madrid 2-0 Leipzig | Champions League 2022/23

Último antecedente: 6/3/2024 - Real Madrid 1-1 Leipzig - Octavos de final, vuelta - Champions League 2023/24

Probabilidades

Los pronósticos lo favorecen al Real Madrid. Los de Mourinho ganaron sus dos partidos de la Champions y suman seis victorias consecutivas en el Bernabéu, entre ellas la goleada 4-1 al Sevilla el domingo. El Leipzig, en cambio, viene de sufrir un 6-1 ante el Bayern y perdió 4-1 contra el Como en su primer viaje europeo.

Real Madrid : la estimación ronda el 79% de probabilidades de victoria. El pleno de seis puntos en Champions y los 11 goles de Kylian Mbappé en la temporada lo respaldan.

: la estimación ronda el 79% de probabilidades de victoria. El pleno de seis puntos en Champions y los 11 goles de Kylian Mbappé en la temporada lo respaldan. Empate : aparece cerca del 5%. El último enfrentamiento entre los dos equipos en el Bernabéu terminó 1-1, en los octavos de final de la Champions 2023/24.

: aparece cerca del 5%. El último enfrentamiento entre los dos equipos en el Bernabéu terminó 1-1, en los octavos de final de la Champions 2023/24. Leipzig: se mueve alrededor del 16%. Los alemanes vencieron 1-0 al PSV en la segunda fecha europea, pero sus dificultades defensivas fuera de casa complican sus posibilidades.

Predicción de la IA para el Real Madrid vs Leipzig

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con mayor respaldo es "Real Madrid gana", considerando sus seis victorias consecutivas como local y los problemas defensivos del Leipzig. Como alternativa, "más de 2.5 goles" resulta atractiva porque los dos encuentros de la Champions del Merengue superaron esa cifra y los Toros Rojos recibieron seis tantos el fin de semana.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El partido podría definirse por lo que pase en los primeros minutos. Si el Madrid consigue adelantarse, el Leipzig va a tener que abandonar su planteamiento defensivo y posiblemente dejará espacios que Vinícius Jr. y Mbappé pueden aprovechar. La presencia de Arda Güler va a ser importante para encontrar soluciones ante un rival que intente cerrarle los caminos al arco. De todas maneras, los locales tienen demasiado a su favor para resolver el encuentro y quedarse con los tres puntos.

Real Madrid 3-1 Leipzig

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