Pronóstico Roma vs Real Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

La Roma y el Real Madrid se ven las caras este miércoles 14 de octubre por la segunda fecha de la fase liga de la Champions League 2026/27. Será el regreso de José Mourinho al club que dirigió entre 2021 y 2024 y con el que levantó la Conference League en 2022..

El Real Madrid debutó con un 2-1 sobre el Inter en el Bernabéu y llega tras vencer 1-0 al Villarreal, aunque su temporada viene siendo algo irregular, con dos derrotas fuera de casa en LaLiga ante Betis y Atlético de Madrid. La Roma de Gian Piero Gasperini, que empató 1-1 con el Fenerbahçe en Estambul en su regreso a la Champions después de siete años, todavía no conoce la derrota en la temporada y está a dos puntos del líder de la Serie A.

¿Cómo llegan la Roma y el Real Madrid? Estado de forma

Roma Real Madrid Como 0-0 Roma 11/10/26 Real Madrid 1-0 Villarreal Roma 2-2 Inter de Milán 19/09/26 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26 Torino 0-2 Roma 14/09/26 Elche 2-3 Real Madrid 15/09/26 Fenerbahce 1-1 Roma 10/09/26 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano 12/09/26 Roma 2-1 Atalanta 05/09/26 Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26

Bajas confirmadas de la Roma y del Real Madrid

Roma

Mile Svilar sufrió una fractura por estrés en el quinto dedo durante un entrenamiento y estará al menos un mes fuera de las canchas. Pierluigi Gollini, figura en el 0-0 ante Como, ocupará su lugar.

Tampoco estará Bryan Cristante, autor del gol ante Fenerbahce, quien arrastra una lesión de rodilla. Konstantinos Koulierakis se perdió el partido del domingo por un golpe sufrido con su selección, aunque Gasperini anticipó que estaría disponible.

AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27 | Ivan Romano/GettyImages

Real Madrid

José Mourinho no podrá contar con Éder Militão, Ferland Mendy y Raúl Asencio, todos lesionados, por lo que la defensa volverá a ser el sector más golpeado. Rodrygo también sigue fuera por lesión.

Las buenas noticias pasan por Kylian Mbappé, recuperado de las molestias en la rodilla que sufrió con Francia, y por Federico Valverde, quien superó el esguince de tobillo y dio la asistencia del gol del triunfo ante el Villarreal.

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Roma y Real Madrid (últimos 5 enfrentamientos)

Roma : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Real Madrid: 4

Roma 2-2 Real Madrid | Amistoso

Roma 0-2 Real Madrid | Champions League 2018, fase de grupos

Real Madrid 3-0 Roma | Champions League 2018, fase de grupos

Real Madrid 2-1 Roma | Copa Internacional de Campeones

Real Madrid 2-0 Roma | Champions League 15/16, 8vos de final vuelta

FBL-EUR-C1-AS ROMA-REAL-MADRID | TIZIANA FABI/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Real Madrid como favorito por jerarquía, aunque la solidez de la Roma en casa y las bajas defensivas del Merengue emparejan bastante el partido.

Real Madrid: le concedo alrededor de un 46% de probabilidades de victoria. Tiene a Mbappé, con ocho goles en nueve partidos, y un ataque con Vinícius, Bellingham y Diomande capaz de definir cualquier partido. Sin embargo, sus resultados fuera de casa ante rivales de nivel fueron flojos y llega con la defensa diezmada.

le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Tiene a Mbappé, con ocho goles en nueve partidos, y un ataque con Vinícius, Bellingham y Diomande capaz de definir cualquier partido. Sin embargo, sus resultados fuera de casa ante rivales de nivel fueron flojos y llega con la defensa diezmada. Empate : aparece cerca del 27% . La Roma de Gasperini es un equipo intenso y difícil de vulnerar: empató con Inter, Fenerbahçe y Como, y a los equipos de su entrenador les cuesta perder en la Champions. Un partido trabado y con mucha fricción en el mediocampo puede terminar en reparto de puntos.

: aparece cerca del . La Roma de Gasperini es un equipo intenso y difícil de vulnerar: empató con Inter, Fenerbahçe y Como, y a los equipos de su entrenador les cuesta perder en la Champions. Un partido trabado y con mucha fricción en el mediocampo puede terminar en reparto de puntos. Roma: se ubica alrededor del 27%. El Olímpico estará repleto para recibir a Mourinho, y la presión alta de Gasperini puede incomodar a una defensa madridista con varias ausencias. Su punto débil es el arco: Gollini juega por la lesión de Svilar, y la Roma marcó apenas cuatro goles en sus últimos cuatro partidos.

Predicción de la IA para el Roma vs Real Madrid

Recomendación de Apuesta (IA): el partido luce parejo y abierto, con un Real Madrid que tiene más gol pero también más dudas atrás. Por eso, la opción más sólida pasa por un mercado que refleje las debilidades defensivas de ambos lados.

“Ambos equipos marcan” aparece como la principal alternativa. El Real Madrid recibió goles en cuatro de sus últimos cinco partidos, y la Roma convirtió en tres de sus últimas cinco presentaciones, con argumentos ofensivos como Dybala, Soulé y Malen ante una zaga visitante sin Militão ni Mendy.

Como segunda opción, “Kylian Mbappé marca en cualquier momento” también tiene argumentos: el francés es el principal goleador de su equipo y remató cuatro veces al arco en el debut ante el Inter. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en el presente de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

La Roma de Gasperini es un equipo intenso, que presiona alto y juega con una línea de tres atrás. Esa propuesta puede incomodar al Real Madrid, sobre todo con el Olímpico empujando. Pero los italianos llegan con bajas importantes: no tendrán a su arquero titular, Mile Svilar, ni probablemente a Cristante.

El Madrid, en cambio, recupera piezas clave y tiene en Mbappé, Vinícius y Bellingham argumentos suficientes para castigar cualquier error. Se espera un partido parejo y de mucha intensidad, pero la jerarquía del conjunto blanco debería inclinar la balanza.

Pronóstico: Roma 1-2 Real Madrid

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