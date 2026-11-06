Pronóstico Valencia vs Real Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Valencia y el Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la decimosegunda jornada de LaLiga 2026/27. Con cinco victorias consecutivas en el torneo, los merengues marchan terceros con 27 puntos, a solo tres del liderato y a la espera de lo que suceda el domingo entre Atlético y Barcelona. El miércoles volvió a remontar en la Champions para ganar 3-2 en Atenas con un golazo de Federico Valverde en la agonía del partido.

El Valencia de Javier Aguirre es la otra cara de la moneda. En el anteúltimo lugar de la tabla con 9 puntos, lucha por salir de la zona de descenso. Llega con algo de oxígeno tras ganarle 1-0 al Elche en el Martínez Valero, la primera victoria del técnico mexicano desde que reemplazó a Carlos Corberán.

Bajas confirmadas del Valencia y del Real Madrid

Valencia

Javier Aguirre no podrá contar con David Otorbi, quien arrastra una lesión en los isquiotibiales, ni con Diego López y Sergi Canós, ambos continuando con la recuperación de sus lesiones de rodilla. El arquero Kayne van Oevelen también es baja, por lo que Stole Dimitrievski seguirá bajo los tres palos.

Para frenar el poder ofensivo del Madrid, el técnico mexicano volvería a la línea de cinco defensores, con Tárrega y Pepelu como fijos en el centro de la zaga.

FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-VILLARREAL | JOSE JORDAN/GettyImages

Real Madrid

Vinícius Júnior cumplirá en Mestalla la última de las cuatro fechas de sanción recibida tras la roja ante Villarreal. Tampoco estarán Raúl Asencio, operado de la tibia y fuera hasta diciembre, y Rodrygo, quien sigue recuperándose de su rotura de ligamento cruzado y menisco.

Bernardo Silva arrastró fatiga muscular tras el partido ante el Racing, pero se espera que esté disponible. Con la seguidilla de partidos fuera de casa, no se descartan rotaciones respecto del once que ganó en Atenas.

AEK Athens v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Valencia y Real Madrid (últimos 5 partidos)

Valencia : 1

: 1 Empates : 1

: 1 Real Madrid: 3

Valencia 0-2 Real Madrid | LaLiga 25/26, Fecha 23

Real Madrid 4-0 Valencia | LaLiga 25/26, Fecha 11

Real Madrid 1-2 Valencia | LaLiga 24/25, Fecha 30

Valencia 1-2 Real Madrid | LaLiga 24/25, Fecha 12

Valencia 2-2 Real Madrid | LaLiga 23/24, Fecha 27

Valencia Cf V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

¿Cómo llegan Valencia y Real Madrid? Estado de forma

Valencia Real Madrid Elche 0-1 Valencia 01/11/26 AEK Atenas 2-3 Real Madrid 04/11/26 Valencia 1-2 Villarreal 24/10/26 Racing de Santander 0-3 Real Madrid 01/11/26 Valencia 0-0 Athletic 17/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Racing de Santander 2-2 Valencia 11/10/26 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/26 Valencia 2-3 Real Sociedad 20/09/26 Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/26

Probabilidades

El análisis coloca al Real Madrid como amplio favorito por presente, jerarquía y diferencia en la tabla, aunque el desgaste físico y la necesidad del Valencia le agregan algo de incertidumbre al partido.

Real Madrid : le concedo alrededor de un 70% de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos siete partidos en todas las competiciones, tiene a Mbappé como máximo goleador de LaLiga con 12 tantos y no pierde en Mestalla desde mayo de 2023. Su principal enemigo será el cansancio, tras el viaje a Grecia.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos siete partidos en todas las competiciones, tiene a Mbappé como máximo goleador de LaLiga con 12 tantos y no pierde en Mestalla desde mayo de 2023. Su principal enemigo será el cansancio, tras el viaje a Grecia. Empate : aparece cerca del 18%. El Valencia de Aguirre es un equipo ordenado que se hizo fuerte atrás, como lo demostró en el 0-0 ante el Athletic y el 1-0 en Elche. Si logra cerrar espacios y el Madrid acusa el desgaste, el partido puede trabarse.

: aparece cerca del El Valencia de Aguirre es un equipo ordenado que se hizo fuerte atrás, como lo demostró en el 0-0 ante el Athletic y el 1-0 en Elche. Si logra cerrar espacios y el acusa el desgaste, el partido puede trabarse. Valencia: se ubica alrededor del 12%. Llega descansado y con la confianza de su primera victoria, y ya le ganó 2-1 al Madrid en el Bernabéu en abril de 2025. Sin embargo, marcó apenas tres goles en Mestalla en toda la temporada y todavía no ganó como local.

Predicción de la IA para Valencia vs Real Madrid

Recomendación de Apuesta (IA): el Real Madrid es claro favorito, pero su victoria paga poco. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado que combine la superioridad merengue con la falta de gol del Valencia en su estadio.

“Real Madrid gana sin recibir goles” aparece como la principal alternativa. El Valencia convirtió solo tres goles en Mestalla en LaLiga y no marcó en dos de sus últimos tres partidos, mientras que el Madrid mantuvo el arco en cero en el antecedente más reciente en Valencia (0-2) y ante el Racing la semana pasada.

Como segunda opción, el “Hándicap -1.5 Real Madrid” también tiene argumentos: el Madrid ganó por dos o más goles cuatro de sus últimos seis partidos de liga y enfrenta a uno de los equipos más débiles del torneo. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las tendencias de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El Valencia de Aguirre es un equipo que se defiende con orden y busca aprovechar la pegada de Sadiq y la velocidad de Arnaut Danjuma. Jugar en Mestalla es una ventaja, pero el Merengue llega lanzado y con muchísima confianza. No necesita jugar bien para ganar, muchas veces le alcanza con sus individualidades.

El triunfo en Atenas demostró una vez más que este Madrid sabe sufrir y reaccionar. Todo indica que volverá a sumar de a tres, aunque el Valencia, necesitado y en casa, le hará pagar caro cualquier error.

Pronóstico: Valencia 1-2 Real Madrid

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